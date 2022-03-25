晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》藍鳥賣掉資深外野手 向洛磯換取快腿左打

2022/03/25 11:26

葛里查克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天將陣中外野手葛里查克（Randal Grichuk）加上金錢交易給洛磯，換取內野新秀平托（Adrian Pinto）以及外野手塔皮亞（Raimel Tapia）。

葛里查克在2019年與藍鳥簽下的5年5200萬美元合約還剩下2年，本季他得與小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）、史普林格（George Springer）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）三人競爭外野防區，去年由於史普林格受傷的緣故，葛里查克依舊獲得149場出賽機會，不過今年他愈季就不會有如此多的發揮空間。

雖然把葛里查克交易出去，但藍鳥依舊從交易中獲得另一外外野手塔皮亞可作為替補使用，這位前百大新秀依舊有著出眾的跑壘速度，同時他的臂力也相當優異，去年塔皮亞共有7次未經轉傳的外野助殺，與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）並列聯盟第一。

塔皮亞。（資料照）

藍鳥總管艾特金斯（Ross Atkins）表示，塔皮亞的到來相當令人興奮：「他非常有天賦。」並指出塔皮亞的打擊與防守及跑壘能力都能發揮功用，同時他也是名陣中缺乏的左打者。

先前剛與洛磯達成1年395萬美元合約避免仲裁的塔皮亞，目前他還有1年的仲裁資格，在交易過後塔皮亞透過翻譯表示：「能夠加入（藍鳥）這樣的球隊讓我感覺很好，他們真的很棒。我覺得我可以去那邊幫助他們贏球，希望闖進季後賽並贏下世界大賽冠軍。那是我的目標。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。