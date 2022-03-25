MLB》藍鳥賣掉資深外野手 向洛磯換取快腿左打

葛里查克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天將陣中外野手葛里查克（Randal Grichuk）加上金錢交易給洛磯，換取內野新秀平托（Adrian Pinto）以及外野手塔皮亞（Raimel Tapia）。

葛里查克在2019年與藍鳥簽下的5年5200萬美元合約還剩下2年，本季他得與小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）、史普林格（George Springer）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）三人競爭外野防區，去年由於史普林格受傷的緣故，葛里查克依舊獲得149場出賽機會，不過今年他愈季就不會有如此多的發揮空間。

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雖然把葛里查克交易出去，但藍鳥依舊從交易中獲得另一外外野手塔皮亞可作為替補使用，這位前百大新秀依舊有著出眾的跑壘速度，同時他的臂力也相當優異，去年塔皮亞共有7次未經轉傳的外野助殺，與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）並列聯盟第一。

塔皮亞。（資料照）

藍鳥總管艾特金斯（Ross Atkins）表示，塔皮亞的到來相當令人興奮：「他非常有天賦。」並指出塔皮亞的打擊與防守及跑壘能力都能發揮功用，同時他也是名陣中缺乏的左打者。

先前剛與洛磯達成1年395萬美元合約避免仲裁的塔皮亞，目前他還有1年的仲裁資格，在交易過後塔皮亞透過翻譯表示：「能夠加入（藍鳥）這樣的球隊讓我感覺很好，他們真的很棒。我覺得我可以去那邊幫助他們贏球，希望闖進季後賽並贏下世界大賽冠軍。那是我的目標。」

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