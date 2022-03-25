NBA》盼見證「詹皇」登基得分王 D.格林竟打算跟勇士請假

D.格林為了看詹皇登上得分王，竟打算當天跟勇士告假。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前在對上巫師一役豪奪38分，也超越傳奇名將「郵差」馬龍（Karl Malone）登歷史得分榜第二，有專家預測，明年1月他就有望「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為歷史得分王，除了球迷引頸期盼外，許多球員也很希望能在場見證，其中勇士明星前鋒D.格林（Draymond Green）就表示，那天他會跟球隊請假，去現場親眼見證詹皇締造霸業。

本季詹姆斯共出賽54戰，在平均37.1分鐘的上場時間，場均能繳出30.0分、8.2籃板和6.3助攻，命中率達52.3%，而他日前在與巫師一戰，也超越硬漢馬龍（Karl Malone）紀錄，躍居NBA歷史得分排行榜第2名，距離榜首「天勾」賈霸的38387分，僅差1402分，美媒也預測詹皇將在2023年1月中到2月中就可望超越賈霸。

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勇士前鋒D.格林在場上雖然時常和詹姆斯針鋒相對，但場下兩人卻私交甚篤，好友有望完成連「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）都沒辦法達成的霸業，D.格林也很希望能夠在場見證。近日他在參加節目錄影時就曾表示，他希望能提前跟勇士主帥柯爾（Steve Kerr）請假，「詹姆斯成為NBA歷史得分王的那天勇士如果有比賽，我會拒絕出戰然後去看詹姆斯比賽。」

而當勇士主帥柯爾被問到子弟兵想請假去看詹皇打球時，則搞笑表示，這樣他很希望詹皇的得分王紀錄是在對勇士的時候達成，「這樣就很理想了，畢竟如此一來Draymond（D.格林）不但不用缺席還可以親眼見證，這樣就太棒了！」

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