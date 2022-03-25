晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》盼見證「詹皇」登基得分王 D.格林竟打算跟勇士請假

2022/03/25 12:39

D.格林為了看詹皇登上得分王，竟打算當天跟勇士告假。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前在對上巫師一役豪奪38分，也超越傳奇名將「郵差」馬龍（Karl Malone）登歷史得分榜第二，有專家預測，明年1月他就有望「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為歷史得分王，除了球迷引頸期盼外，許多球員也很希望能在場見證，其中勇士明星前鋒D.格林（Draymond Green）就表示，那天他會跟球隊請假，去現場親眼見證詹皇締造霸業。

本季詹姆斯共出賽54戰，在平均37.1分鐘的上場時間，場均能繳出30.0分、8.2籃板和6.3助攻，命中率達52.3%，而他日前在與巫師一戰，也超越硬漢馬龍（Karl Malone）紀錄，躍居NBA歷史得分排行榜第2名，距離榜首「天勾」賈霸的38387分，僅差1402分，美媒也預測詹皇將在2023年1月中到2月中就可望超越賈霸。

勇士前鋒D.格林在場上雖然時常和詹姆斯針鋒相對，但場下兩人卻私交甚篤，好友有望完成連「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）都沒辦法達成的霸業，D.格林也很希望能夠在場見證。近日他在參加節目錄影時就曾表示，他希望能提前跟勇士主帥柯爾（Steve Kerr）請假，「詹姆斯成為NBA歷史得分王的那天勇士如果有比賽，我會拒絕出戰然後去看詹姆斯比賽。」

而當勇士主帥柯爾被問到子弟兵想請假去看詹皇打球時，則搞笑表示，這樣他很希望詹皇的得分王紀錄是在對勇士的時候達成，「這樣就很理想了，畢竟如此一來Draymond（D.格林）不但不用缺席還可以親眼見證，這樣就太棒了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。