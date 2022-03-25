MLB》張育成熄火打擊率仍有4成 美記者看好他爭二壘先發

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者的台灣好手張育成，今天先發對戰水手，擔任第五棒、鎮守一壘，不過今他沒能延續好手感，2打數無安打，吞下2K，不過熱身賽打擊率依舊維持在4成，前6局打完還以1分領先的守護者，8局上卻遭漢彌爾頓（Billy Hamilton）狙擊敲出逆轉的2分砲，最後就以1分之差惜敗。

2局下，張育成首打席面對水手先發吉爾伯特（Logan Gilbert）吞K，不過之後隊友強森（Daniel Johnson）開轟陽春砲，也幫助守護者先馳得點，然而水手的反攻也來得很快，3局上靠著墨菲（Tom Murphy）的適時安打追平。

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4局下兩出局後，張育成再度上場打擊，這次投手換成薛菲爾德（Justus Sheffield），不過張育成最後站著不動遭三振，6局上守備位置被岡薩雷茲（Marcos Gonzalez）取代，張育成提前退場，守護者6局下靠雷耶斯（Franmil Reyes）敲出第2分，不過8局上卻被漢彌爾頓轟出逆轉2分砲，終場就以2：3惜敗水手。

總計張育成在熱身賽9打數敲出4支安打，雖然此戰沒有安打，不過春訓熱身賽打擊率仍有4成44，而此戰他以一壘手先發後，今年春訓熱身賽已經把1到3壘都守過，先前守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）曾讚美他便得更強大，大聯盟官網記者貝爾（Mandy Bell）也分析，在大物內野手吉梅涅茲（Andres Gimenez）移防游擊的狀況下，工具人張育成應該有望爭取二壘先發機會。

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