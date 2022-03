NBA》太陽保羅回歸！ 布克轟49分力退金塊、第60勝到手

布克今天拿下49分10助攻。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕龍頭太陽今天上山作客丹佛金塊隊,雙方打出一場精采的得分大戰,最終太陽在布克(Devin Booker)49分10助攻,以及布里吉斯(Mikal Bridges)末節15分進帳,以140:130擊敗金塊收下7連勝,賽季第60勝到手同時也確定拿下第一種子,只要再2勝就能追平隊史最佳勝場。

兩隊上半場比賽命中率極高,太陽以59.5%投籃命中率、52.9%三分命中率轟下66分,其中布克24分是全場最高,然而金塊的命中率也高達58.1%,三分命中率52.6%,轟下68分領先太陽2分,板凳出發的菜鳥海蘭德(Bones Hyland)表現最好,半場就拿下19分。

請繼續往下閱讀...

金塊菜鳥海蘭德表現精彩轟23分。(USA TODAY Sports)

第三節兩隊依舊打得難分難解,儘管在高強度的防守下,兩隊的命中率還是極高,金塊多點開花以高達72.2%命中率轟下38分,太陽則靠布克猛轟19分,防守端上也相當積極的製造對手失誤,外加保羅(Chris Paul)9分進帳,同樣在這節轟下38分。

決勝節太陽布里吉斯跳了出來,單節投進2顆三分球,還有一記精彩的暴扣,單節豪取15分率太陽拉開領先,而前三節命中率高達62.3%的金塊到此節火力不足,最終就以10分差不敵太陽,距離第七名的灰狼僅剩下1場勝差,稍不注意就會掉下去打附加賽。

HELLO THERE FROM MIKAL BRIDGES! pic.twitter.com/jZLxu7w0wR