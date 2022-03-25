NBA》太陽保羅回歸！ 布克轟49分力退金塊、第60勝到手

布克今天拿下49分10助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕龍頭太陽今天上山作客丹佛金塊隊，雙方打出一場精采的得分大戰，最終太陽在布克（Devin Booker）49分10助攻，以及布里吉斯（Mikal Bridges）末節15分進帳，以140：130擊敗金塊收下7連勝，賽季第60勝到手同時也確定拿下第一種子，只要再2勝就能追平隊史最佳勝場。

兩隊上半場比賽命中率極高，太陽以59.5%投籃命中率、52.9%三分命中率轟下66分，其中布克24分是全場最高，然而金塊的命中率也高達58.1%，三分命中率52.6%，轟下68分領先太陽2分，板凳出發的菜鳥海蘭德（Bones Hyland）表現最好，半場就拿下19分。

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金塊菜鳥海蘭德表現精彩轟23分。（USA TODAY Sports）

第三節兩隊依舊打得難分難解，儘管在高強度的防守下，兩隊的命中率還是極高，金塊多點開花以高達72.2%命中率轟下38分，太陽則靠布克猛轟19分，防守端上也相當積極的製造對手失誤，外加保羅（Chris Paul）9分進帳，同樣在這節轟下38分。

決勝節太陽布里吉斯跳了出來，單節投進2顆三分球，還有一記精彩的暴扣，單節豪取15分率太陽拉開領先，而前三節命中率高達62.3%的金塊到此節火力不足，最終就以10分差不敵太陽，距離第七名的灰狼僅剩下1場勝差，稍不注意就會掉下去打附加賽。

HELLO THERE FROM MIKAL BRIDGES! pic.twitter.com/jZLxu7w0wR — y - Phoenix Suns （@Suns） March 25, 2022

太陽今天贏回保羅歸隊，他也上場30分鐘拿下17分13助攻，布克49分10助攻3抄截，艾頓（Deandre Ayton）16分7籃板，布里吉斯22分。金塊得分最高的依舊是約基奇（Nikola Jokic），他拿下28分6籃板6助攻，A.戈登（Aaron Gordon）不斷衝擊禁區拿下21分6籃板，替補菜鳥海蘭德也有23分進帳。

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