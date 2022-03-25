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NBA》從季初人人喊拆夥變東冠熱門 球評點出綠衫軍轉變關鍵

2022/03/25 12:32

塔圖姆明星賽後攻守兩端大爆發。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克開季表現低迷，再度引發雙星塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）拆夥聲浪。不過明星賽後卻搖身一變成為東部勁旅，戰績一路衝上東部第4，距離龍頭熱火僅剩1.5場勝差，球隊前冠軍中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）也點出改變球隊的關鍵人物。

綠衫軍昨天痛宰爵士，取得5連勝，近27場更贏得23勝，無疑是聯盟近況最火燙球隊。現擔任球評的柏金斯就提出球隊能夠谷底翻身的最大原因，「有一個人我特別注意，那就是塔圖姆，他終於在場上打出侵略性，不是只在三分外圍出手，他比過去更勇於去衝擊籃框。」

柏金斯也指出，塔圖姆目前所繳出的內容是過去前所未見的，他也表示，當球隊王牌都挺身而出打出超群表現，就會帶動隊友仿效，像是史馬特（Marcus Smart）、哈佛德（Al Horford）和R.威廉斯（Robert Williams）都團結一起為球隊注入贏球能量。

塔圖姆在球隊23勝4敗期間，場均可以貢獻29.8分，三月份手感更直線飆升，11場下來場均得分上升至33.6分，球隊戰績10勝1敗，並兩度奪得三月單周東部最佳球員。

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