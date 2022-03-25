NBA》Kobe粉好消息！布萊恩與Nike恢復合作關係

已故傳奇球星布萊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年已故傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）與Nike合約到期後，遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）發聲明表示決定不再續約，不過事隔1年，雙方達成協議將重新恢復合作關係。

布萊恩和Nike的最後一份合約在去年4月到期，後來凡妮莎宣布不續約，結束合作關係。不過雙方分手近1年，今日凡妮莎和Nike達成一筆長期合約，將恢復合作，凡妮莎也在個人社群開心宣布這項消息，並且為Kobe球鞋仍持續流行、受人追捧感到驕傲。

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據悉，Nike未來除了將可能復刻重新發布Kobe生涯中、後的鞋款外，另外將推出女兒吉安娜的Gigi Bryant球鞋系列，這當中也包括慈善回饋，根據凡妮莎的說法，新的合作關係中，Nike會100%將吉安娜的鞋款淨收益捐給Mamba &Mambacita體育基金會，另外也會在南加州建立青年籃球中心，向未來青年運動員傳遞曼巴精神。

Vanessa Bryant reaches a deal with Nike to continue making Kobe’s shoes. pic.twitter.com/L5KONWMe9J — Darren Rovell （@darrenrovell） March 24, 2022

另外根據Nike的說法，首波合作最早將可能於5月1日吉安娜生日到來，正是去年結束合作未推出的Kobe VI Protro 'Mambacita Sweet 16，該款鞋採用黑白配色，並有金色Gigi、Kobe等字樣點綴。

The 1st shoe to release in the new Kobe & Nike partnership will honor his daughter Gianna, who would have turned 16 on May 1, 2022



“The Kobe 6 Protro ‘Mambacita Sweet 16’ will honor Gigi Bryant. All proceeds from the shoe will benefit the Mamba and Mambacita Sports Foundation.” pic.twitter.com/pgT4Ab4s5g — Nick DePaula （@NickDePaula） March 24, 2022

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