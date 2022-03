NBA》Kobe粉好消息！布萊恩與Nike恢復合作關係

已故傳奇球星布萊恩。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕去年已故傳奇球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)與Nike合約到期後,遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)發聲明表示決定不再續約,不過事隔1年,雙方達成協議將重新恢復合作關係。

布萊恩和Nike的最後一份合約在去年4月到期,後來凡妮莎宣布不續約,結束合作關係。不過雙方分手近1年,今日凡妮莎和Nike達成一筆長期合約,將恢復合作,凡妮莎也在個人社群開心宣布這項消息,並且為Kobe球鞋仍持續流行、受人追捧感到驕傲。

據悉,Nike未來除了將可能復刻重新發布Kobe生涯中、後的鞋款外,另外將推出女兒吉安娜的Gigi Bryant球鞋系列,這當中也包括慈善回饋,根據凡妮莎的說法,新的合作關係中,Nike會100%將吉安娜的鞋款淨收益捐給Mamba &Mambacita體育基金會,另外也會在南加州建立青年籃球中心,向未來青年運動員傳遞曼巴精神。

另外根據Nike的說法,首波合作最早將可能於5月1日吉安娜生日到來,正是去年結束合作未推出的Kobe VI Protro 'Mambacita Sweet 16,該款鞋採用黑白配色,並有金色Gigi、Kobe等字樣點綴。

The 1st shoe to release in the new Kobe & Nike partnership will honor his daughter Gianna, who would have turned 16 on May 1, 2022



“The Kobe 6 Protro ‘Mambacita Sweet 16’ will honor Gigi Bryant. All proceeds from the shoe will benefit the Mamba and Mambacita Sports Foundation.” pic.twitter.com/pgT4Ab4s5g