晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》Kobe粉好消息！布萊恩與Nike恢復合作關係

2022/03/25 12:49

已故傳奇球星布萊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年已故傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）與Nike合約到期後，遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）發聲明表示決定不再續約，不過事隔1年，雙方達成協議將重新恢復合作關係。

布萊恩和Nike的最後一份合約在去年4月到期，後來凡妮莎宣布不續約，結束合作關係。不過雙方分手近1年，今日凡妮莎和Nike達成一筆長期合約，將恢復合作，凡妮莎也在個人社群開心宣布這項消息，並且為Kobe球鞋仍持續流行、受人追捧感到驕傲。

據悉，Nike未來除了將可能復刻重新發布Kobe生涯中、後的鞋款外，另外將推出女兒吉安娜的Gigi Bryant球鞋系列，這當中也包括慈善回饋，根據凡妮莎的說法，新的合作關係中，Nike會100%將吉安娜的鞋款淨收益捐給Mamba &Mambacita體育基金會，另外也會在南加州建立青年籃球中心，向未來青年運動員傳遞曼巴精神。

另外根據Nike的說法，首波合作最早將可能於5月1日吉安娜生日到來，正是去年結束合作未推出的Kobe VI Protro 'Mambacita Sweet 16，該款鞋採用黑白配色，並有金色Gigi、Kobe等字樣點綴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。