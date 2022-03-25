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NBA》智商200！鵜鶘小將超狂美技戲耍公牛禿曼巴（影音）

2022/03/25 14:21

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘小將阿瓦拉多（Jose Alvarado）今在交手公牛的比賽中扮奇兵，在關鍵第四節獨攬13分，還上演一次超狂的偷天神技，戲耍經驗豐富的公牛後衛卡盧索（Alex Caruso），製造對方違例，只能乖乖交出球權，展現超高籃球智商，影片被媒體PO上網路後，馬上被網友瘋傳。

阿瓦拉多今同樣擔任替補出賽，雖然他在前三節合計就只拿下2分，但到了最末節他卻挺身而出，成奇兵帶領球隊逆轉奪勝，而第四節還剩9分鐘時，鵜鶘南斯（Larry Nance Jr.）先在左側底線砍進三分彈，鵜鶘球員們也回防準備公牛的進攻，但此時阿瓦拉多卻偷偷跑到右側底線，一等卡盧索接獲發球，他一個箭步衝出去、下手抄截，卡魯索雖然眼明手快把球提起，但卻也走步違例，只能無奈又讓出球權。

而阿瓦拉多超狂的神技，馬上讓主場鵜鶘球迷嗨翻，連在場邊的觀戰的「怪物狀元」Z.威廉森 （Zion Williamson）都驚艷不已。美媒也盛讚這是一次「智商200」的超狂玩球美技，影片被傳上網後，也吸引大批網友瘋傳。今年23歲的阿瓦拉多，在去年在選秀會上落選，但最後獲得鵜鶘青睞，簽下雙向合約，本季出賽45場出賽，15分鐘上場時間內，場均能繳出可以攻下5.8分、2.7助攻。

鵜鶘小將阿瓦拉多今在比賽上演一次超狂玩球美技。（美聯社）

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