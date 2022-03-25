MLB》 頂替牛棚大將報銷空缺 水手一年約簽39歲前明星右投

羅莫轉戰水手。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年距離季後賽僅一步之遙的水手，賽季開打前卻傳出陣中牛棚主力右投薩德勒（Casey Sadler）右肩動刀報銷噩耗，球隊也立即找來人手支援。今天宣布將以1年200萬美金合約簽下資深老將羅莫（Sergio Romo）。

今年39歲的羅莫，曾是巨人冠軍牛棚一員，共幫助球隊贏得3次世界大賽冠軍，獲選1次明星賽殊榮，將生涯顛峰期都送給舊金山。離開巨人後，輾轉效力過道奇、光芒、運動家等5支球隊，都擔任球隊重要的後段防線。

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去年羅莫效力運動家，整季66場出賽，繳出4.67防禦率，61.2局投球送出60次三振，雖然表現不及生涯防禦率3.10，但水手仍奉上大聯盟合約，希望能夠借重這為沙場老將豐富的大賽經驗。

水手總管狄波托（Jerry Dipoto）提到，羅莫獨特的投球姿勢將帶給球隊牛棚更多可用之兵，並稱讚他非常具有競爭性，是名為大賽而生的球員，非常適合這支球隊。

水手今年休季大肆補強，補進塞揚左投雷伊（Robbie Ray），並交易來明星外野手溫克（Jesse Winker）、三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），新球季戰力不容小覷。

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