再創人生巔峰！宜蘭跆拳道手高温俐婷轉跑道 選上國手登世錦賽

跆拳道選手高温俐婷（右），4月、6月將代表我國赴韓參加世錦賽、亞錦賽品勢項目。左為其品勢指導教練陳昱達。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕高温俐婷從11歲學習跆拳道，多年苦練對打項目，因身高弱勢未能取得國手資格；後來因教學需要，學習品勢項目，竟練出成績，因此轉換跑道，往返宜蘭、台北苦練品勢，今年3月選上2022年世界跆拳道品勢錦標賽暨亞洲跆拳道品勢錦標賽國家代表隊選手，目標要奪下獎牌，再創人生巔峰。

31歲高温俐婷是跆拳道黑帶五段，過去主攻對打項目，49公斤量級的她，身高160公分，和普遍170公分的選手對戰，身體上端攻擊處於弱勢，始終未得國手機會，最高成績是在世大運選拔時，奪第二名，但國手僅錄取第一名，擦身而過。

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高温俐婷2013年起，回到啟蒙她的宜蘭市強生道館擔任教練，為給學生紮實教學，找同道館一起長大，也在道館任教的學弟陳昱達練習品勢項目，沒想到練得還不錯，2019年，經陳昱達引薦，到台北接受教練林合彬、韓國教練金四玉的訓練，2021年全國原住民運動會奪下品勢配對組第三名、個人組第五名。

高温俐婷說，從對打轉戰品勢，要克服穩定性及韌性，初期訓練非常辛苦，所有動作細節都要求完美到位。高温俐婷每週到台北訓練三、四天，早上7點半出門，下午再回宜蘭教課到晚上10點，陳昱達對此相當佩服，高温俐婷有工作在身，能持續往返兩地訓練並參賽，要有十足的堅持和毅力，「她能成功，有一定有道理」。

面對4月份要赴韓國參加世錦賽、6月亞錦賽，高温俐婷說，「全力以赴，有信心奪牌」，期待每一次訓練都能精進自己，也盼能成為小朋友的榜樣，讓他們知道教練不斷在努力，要盡全力跟上；陳昱達對她十分有信心，「破除那麼多難關，一定要拿成績回來！」

宜蘭市長江聰淵曾任宜蘭市跆拳道委員會主委，今致贈高温俐婷5萬元鼓勵。江聰淵表示，跆拳道協會要求世界品勢賽選手，自付比賽及防疫旅館經費，讓多數選手負擔很大，他將自掏腰包加碼6萬元，讓高温俐婷登上國際舞台，專心比賽而無後顧之憂，也期許她再創人生巔峰。

跆拳道選手高温俐婷（右）獲選中華代表會國家選手，將赴韓參加世錦賽、亞錦賽品勢項目，宜蘭市長江聰淵（中）致贈獎勵金鼓勵，左為品勢指導教練陳昱達。（記者蔡昀容攝）

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