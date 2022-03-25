自由潛水》小琉球辦台灣盃深度賽 邀請世界第三廣瀨花子

全球排名第三的廣瀨花子來台參賽，奪下冠軍。（台灣自由潛水發展協會提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕自由潛水「台灣盃深度賽」今年第二屆賽事主辦單位台灣自由潛水發展協會昨天晚間公佈名次，女子組總積分不意外的由全球排名第三的日籍選手廣瀨花子奪得后座，男子則由選手翁敏盛成功奪冠。

今年在疫情下，主辦的台灣自由潛水發展協會排除萬難首度邀請國際選手來參加，賽前也有4名台灣選手可望挑戰國家紀錄，最後由女子選手候一明及男子選手黃文祥分別「加深」新紀錄，侯一明在CWT（有蹼恆重下潛）68公尺、CWTB（雙蹼恆重下潛）63公尺刷新國家紀錄，黃文祥則於CNF（無蹼恆重下潛）62公尺分寫新紀錄。

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台灣的選手去年參加自由潛水世界錦標賽，卻遭中國政治壓力而被撤除國旗，當時引發國人不滿及國際軒然大波，但也讓更多人認識這項國內正發展迅速的賽事，該協會已連兩年於小琉球舉辦比賽，在去年獲得好評後，也更加堅定要在國內舉辦比賽的決心，今年擴大邀請國際級頂尖選手，希望與頂尖選手的高知名度，提高高台灣賽事、賽場及選手的國際能見度。

協會指出，在屏縣府、外交部及觀光局協助下，邀請世界排名第三的日籍選手廣瀨花子參賽，她雖因檢疫致熟悉海域時間少，但在CWT及CWTB項目以80公尺、75公尺傲視群雌，奪下本屆女子冠軍，她說，非常喜歡台灣的海洋，雖然過去曾經來過台灣潛水，但這是首次參賽，對於台灣優良的海洋環境仍然感到十分驚艷。

協會表示，小琉球是國內唯一不受東北季風影響的離島，一年四季都能進行自由潛水，選定夏季西南風還未吹起前舉辦，今年賽場位於小球東南方海域，深度150公尺處進行，但海面上的氣象雖然適合，卻有不少宣告大深度下潛的選手，在60公尺深處碰到溫度驟降的海水變溫層鎩羽而歸。

翁敏盛則在競爭激烈男子項目中脫穎而出，以CWT的72公尺、CWTB的75公尺獲得總積分第一，翁敏盛在2018年成為自由潛水教練後就積極訓練，並曾經到印尼參賽，他說，去年也曾經報名台灣盃，但當時因為厭訓而棄賽，本次終於一雪前恥獲得第一。

其中，選手顏維萱在防寒衣背部寫著「Stop War」字樣，希望藉由國際級賽事聲援烏克蘭；協會表示，小琉球是非常好的自由潛水場域，期盼未來和各級政府有更多交流合作讓賽事成常態例行賽事，待疫情解封後，邀請更多國家好手來到小琉球這處亞洲最熱門的潛點，同時，協會也希望透過比賽探索大海時，能夠分享各種海文資料，並為台灣海洋保育做出貢獻。

第二屆「台灣盃深度賽」連三天於小琉球海域舉辦。（台灣自由潛水發展協會提供）

第二屆「台灣盃深度賽」連三天於小琉球海域舉辦。（台灣自由潛水發展協會提供）

第二屆台灣盃深度賽本週於小琉球舉辦。（台灣自由潛水發展協會提供）

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