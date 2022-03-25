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MLB》談上季MVP之爭輸給大谷 這件事讓藍鳥強打氣炸了

2022/03/25 15:58

小葛雷諾（左）與大谷翔平（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊二刀流球星大谷翔平上季勇奪美聯全票MVP，去年跟他一起爭奪MVP和全壘打王寶座的藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），近日在接受西語媒體訪問，談到和勁敵大谷的MVP之爭時，坦言雖然他早就知道自己會輸大谷，但真正讓他挫折的是自己竟然連1張第一名的選票都沒有。

大谷翔平上季繳出史詩級的二刀流賽季，登板23場繳出9勝2負防禦率3.18的表現，130.1局飆出156次三振；打擊端則繳出打擊率2成57、46轟、攻擊指數0.965的佳績，在與藍鳥兩強打小葛雷諾和希米恩（Marcus Semien）的競爭中，拿下所有30張第一名選票成功奪下美聯MVP殊榮。

22歲的小葛雷諾，其實上季表現也相當亮眼，不但榮膺漢克阿倫獎，成為史上最年輕得主紀錄，上季他以48轟與培瑞茲（Salvador Perez）並列聯盟全壘打王，4成04上壘率、6成01長打率、1.002的攻擊指數，也皆是美聯之最，然而最後他拿下29張第二名選票和1張第三名選票，區居第二。

小葛雷諾近日在接受專訪時和西班牙媒體《ABC》記者Yancen Pujols談到上季和大谷的MVP之爭，竟然怒吼表示，「我知道自己不會奪下MVP，然而困擾我的是，那些參與投票的人竟沒有一位願意給我1張第一名的選票，我知道大谷一定會贏，但我真的沒想過他會全票當選。」

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