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中職》掌握獅洋砲弱點？兄弟初對決祭出首見調度

2022/03/25 14:42

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅洋砲羅薩昨天初亮相，中信兄弟終結者李振昌提早至5局上登場，這是他在中職5年來第一次這麼早上班，測試意味十足，最終李振昌也用招牌的外角變化球誘使羅薩出棒飆K，成為兄弟教練團未來對決的判斷材料之一。

羅薩在韓職2年就敲70轟，但在2018年轉戰日職阪神虎隊，出賽75場猛吞71次三振，只有8轟，打擊率剩下2成42。出身阪神虎的中信總教練林威助，春訓明言詢問過阪神情蒐關於羅薩的弱點，「他的弱點，我是知道，但我們的投手也要有辦法丟到那裡。」

羅薩。（資料照，記者李惠洲攝）

中信兄弟先發洋投象魔力昨天對羅薩前2打席以內角球為主軸，首局讓他打出三壘滾地球，3局上被羅薩敲出來中職的熱身賽首安；5局上，中信突然換上終結者李振昌，他過去在公辦熱身賽、例行賽從未這麼早上班，最早是2019年4月14日對統一獅，6局上接替先發投手黃恩賜，扮演化解危機的救火角色。

李振昌昨生涯第一次5局就上陣，全以外角球伺候，最後一顆外角變化球誘使羅薩出棒過半，被一壘審裁定出棒，吞下在中職的首次三振。擁有各種嘗試空間的熱身賽階段，中信用首見調度來測試這位大咖洋砲的弱點。

李振昌中職生涯首度在5局上場。（資料照，記者李惠洲攝）

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