晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

國中聯賽》破隊史紀錄！台北長安國中全扣倒進4強

2022/03/25 15:08

長安闖進4強破隊史紀錄。（學生棒球聯盟提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕自預賽開始場場都以提前結束的台北市長安國中，今天（25日）對上宜蘭縣三星國中的8強賽同樣扣倒勝出，在5局下灌進5分奠定勝基，提前5局以7比0獲勝，首度闖進國中聯賽硬式組4強，改寫104學年度第五名紀錄。

長安預賽以10比0、11比1擊敗恆春、善化，以分組第一晉級，接著11比0、16比2打敗大園、化仁進入8強，都是提早解決對手，今天與三星的搶4之戰，2局下靠著失誤先馳得點，3局下劉曜維敲出二壘安打後，三星投手接連投出2次保送，長安第三棒楊奕辰擊出左外野二壘安打一棒清壘，張育豪補上安打，加上失誤，單局吃下5分，到了4局下楊奕辰敲出安打再下一城，一路取得領先。

有了分數在手，長安先發投手鐘懷逸投來更有信心，以60球登板5局無失分，只被敲出4安打，投出5次三振、沒有四死球，有效壓制對手，最終長安5局打完就拿下4強門票。

楊奕辰單場3支2，包辦4分打點，手感火熱，長安總教練鄭凱名表示，他自國一就跟著學長出賽硬式組，實力、經驗好，打中心棒次壘上有人都送得回來。楊奕辰說，近況不錯，國中三年心理素質成長多，穿一號球衣要帶領隊友打出氣勢，珍惜國三最後一個大賽，跟隊友拚戰的機會。

長安寫下隊史新高，鄭凱名說，感謝校方支持球隊還有辛苦的教練團，像是教練戴子堯已經一起打拚12年，搭配默契好，還想跟過世教頭陳逸松教練說，「我沒有讓他失望，上次第五名是他帶的，未來的成績我會接下他，以他為榜樣。」

今天比賽結束後，4強也全數出爐，分別是北市長安、桃市新明、桃市仁和、高市忠孝，其中桃園球隊佔了一半。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。