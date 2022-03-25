國中聯賽》破隊史紀錄！台北長安國中全扣倒進4強

長安闖進4強破隊史紀錄。（學生棒球聯盟提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕自預賽開始場場都以提前結束的台北市長安國中，今天（25日）對上宜蘭縣三星國中的8強賽同樣扣倒勝出，在5局下灌進5分奠定勝基，提前5局以7比0獲勝，首度闖進國中聯賽硬式組4強，改寫104學年度第五名紀錄。

長安預賽以10比0、11比1擊敗恆春、善化，以分組第一晉級，接著11比0、16比2打敗大園、化仁進入8強，都是提早解決對手，今天與三星的搶4之戰，2局下靠著失誤先馳得點，3局下劉曜維敲出二壘安打後，三星投手接連投出2次保送，長安第三棒楊奕辰擊出左外野二壘安打一棒清壘，張育豪補上安打，加上失誤，單局吃下5分，到了4局下楊奕辰敲出安打再下一城，一路取得領先。

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有了分數在手，長安先發投手鐘懷逸投來更有信心，以60球登板5局無失分，只被敲出4安打，投出5次三振、沒有四死球，有效壓制對手，最終長安5局打完就拿下4強門票。

楊奕辰單場3支2，包辦4分打點，手感火熱，長安總教練鄭凱名表示，他自國一就跟著學長出賽硬式組，實力、經驗好，打中心棒次壘上有人都送得回來。楊奕辰說，近況不錯，國中三年心理素質成長多，穿一號球衣要帶領隊友打出氣勢，珍惜國三最後一個大賽，跟隊友拚戰的機會。

長安寫下隊史新高，鄭凱名說，感謝校方支持球隊還有辛苦的教練團，像是教練戴子堯已經一起打拚12年，搭配默契好，還想跟過世教頭陳逸松教練說，「我沒有讓他失望，上次第五名是他帶的，未來的成績我會接下他，以他為榜樣。」

今天比賽結束後，4強也全數出爐，分別是北市長安、桃市新明、桃市仁和、高市忠孝，其中桃園球隊佔了一半。

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