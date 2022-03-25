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中職》總統府表揚總冠軍 兄弟球員「這件事」竟讓蔡總統好失望

2022/03/25 15:48

總統蔡英文今在總統府接見中職冠軍中信兄弟。（截取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕去年中職冠軍隊中信兄弟今前進總統府，接受總統蔡英文表揚。「小英總統」除了恭喜中信球團睽違11年再奪總冠軍，也特別點名兄弟「助總」林威助、王威晨老將周思齊，還有吉祥物小翔、並感謝辜仲諒董事長支持台灣棒球，值得一提的是，今天接見中信前，蔡總統一直在為要穿什麼衣服苦惱，她以為球員們會穿球衣，所以特別穿上黃衣，結果球員們居然都穿著西裝，讓總統大喊「好失望喔」。

中信兄弟前進總統府。（記者倪婉君攝）

蔡英文今在總統府接見奪冠的中信兄弟，她先搞笑表示，今天總統府的女生都很興奮，都很想跟來訪的兄弟球員一起拍照，接著她提到，中信兄弟是她總統任內接見的第三支奪下總冠軍的球隊，她興奮大喊「終於等到你們啦！」

蔡總統表示，這幾年來就換了三支不同球隊奪冠，也反映出中職競爭相當激烈，她回憶起去年去觀看台灣大賽Game1，表示自己當時就被黃衫軍團結的氣勢給震懾，也恭喜他們最後以4連勝拿下暌違11年的總冠軍。

蔡總統接下來也搞笑抱怨，到今天接見球員們之前，她都在苦惱今天到底要穿什麼衣服，想起中信兄弟以「黃衫」聞名，蔡總統也特別穿上黃色的衣服，沒想到現場一看，才發現兄弟球員們居然都穿著西裝出席，讓想跟大家穿一樣顏色衣服的蔡總統忍不住喊道「好失望耶」。

隨後總統先點名兄弟總教練「助總」林威助，恭喜他在帶隊第一年就順利拿下總冠軍，也表示之前就常聽說助總帶隊風格嚴謹，很希望有機會能聽聽助總的帶兵心得，接著她提到兄弟的年輕球員時，特別點名隊長王威晨，感謝他幫忙防疫中心拍短片，希望球迷都能健康看球、球員也能健康比賽，蔡總統也不忘提到紅到國外的吉祥物小翔，感謝他為大家帶來許多歡笑。

之後蔡總統也公開表揚兄弟老將周思齊，除了感謝他在擔任球員工會理事長期間，為球員權益盡心盡力外，還創辦球芽獎學金，幫助基層棒球發展，更盛讚正在師大攻讀研究所、研究台灣棒球歷史的周董堪稱最強斜槓。

最後蔡總統也不忘感謝中信集團辜仲諒董事長，投入職棒發展，又支持基層棒球，表是台灣的棒球正因為有了大家的努力，才能這樣茁壯。

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