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全中運》聖火傳至馬祖北竿 遊客擔任火炬手為選手打氣

2022/03/25 16:18

全中運聖火傳至馬祖北竿，遊客報名擔任火炬手為選手打氣。（花蓮縣政府提供）

〔記者王峻祺／花蓮報導〕111年全國中等學校運動會將於4月16日花蓮開幕，代表賽會前哨的聖火傳遞，在23日晚間循撒奇萊雅古禮點燃後，隔日從花蓮傳遞至離島馬祖，今在北竿播音站及芹壁聚落繼續接棒，途中巧遇熱情遊客、員警報名擔任火炬手，與聖火隊一起為全國1萬多名選手打氣。

馬祖北竿遊客體驗擔任全中運聖火隊的火炬手，為選手加油打氣。（花蓮縣政府提供）

全中運聖火隊抵達北竿，路線來到馬祖播音站及芹壁聚落時，邀請員警加入一起高喊「洄瀾逐夢，競在花蓮」宣傳口號，為所有選手加油打氣。（花蓮縣政府提供）

象徵生生不息的全中運聖火，23日在花蓮日出廣場點燃，以撒奇萊雅族古禮祈求接引母火進行引燃儀式，隔日聖火隊飛抵台灣最北端離島馬祖，展開聖火傳遞任務。

今天聖火隊抵達北竿，路線來到馬祖播音站及芹壁聚落時，吸引遊客報名擔任火炬手，聖火隊也邀請員警加入，一起高喊「洄瀾逐夢，競在花蓮」宣傳口號，並為所有選手加油打氣。

來自新竹臨時報名擔任火炬手的遊客林小姐說，自己是花蓮人，幸運能在馬祖遇見全中運聖火隊，相當驚喜也格外感動，高興花蓮能舉辦盛大運動賽事，屆時一定會返鄉力挺，預祝賽事圓滿成功。

聖火隊現場也贈送全中運紀念口罩給擔任火炬手的民眾，並預計4月13日返抵花蓮，隨即展開3天縣境內13鄉鎮市的主街道路跑聖火傳遞，傳遞比照「奧林匹克火炬傳遞方式」，意即1人執主火，副火6人遞跑。

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