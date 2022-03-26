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勇士客場挑戰老鷹 今日賽事預告與轉播

2022/03/26 06:53

勇士對決老鷹。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場是勇士對決老鷹，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣，但靠著波爾（Jordan Poole）突出表現止住三連敗，對上同樣具有致命三分與可怕能力的老鷹少主T.楊恩（Trae Young），誰能取勝？第二場是七六人對決快艇，東部第三的七六人將碰上已經吞下四連敗的快艇，哪隊能勝出？記得鎖定轉播！

NBA

07:30 勇士@老鷹 緯來體育、愛爾達體育1台

10:30 七六人@快艇 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

中職官辦熱身賽

18:35 中信兄弟@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1

18:35 統一獅@味全龍 ELEVENSPORTS PLUS

PLG

14:30 勇士 v.s. 國王

17:00 夢想家 v.s. 鋼鐵人

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

15:00 台啤英熊 v.s. 全家海神

17:30 中信特攻 v.s. 台中太陽

轉播：愛爾達體育3台、ELEVEN PRIME

SBL

15:00 九太VS璞園

17:00 台啤VS台銀

轉播：緯來精采台

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