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中職》二訪總統府 李振昌直白心得讓媒體都笑了

2022/03/25 16:39

李振昌。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟今天造訪總統府接受表揚，今年登上球隊本土「薪一哥」寶座的李振昌，表示自己二度來總統府的心情沒什麼不同，但他直言因為致詞有點長，「希望我也沒有認真在聽，有點在打瞌睡!」出乎意料的直白心得，讓到場採訪的媒體都忍不住笑了。

在2006年杜哈亞運奪金時，李振昌曾隨國家隊到總統府，當時他年僅20歲，如今隨中信兄弟「二訪」，他表示心情上都一樣，若真要說不同，「一次是為國家打，一次是為球迷、為老闆打的。」

35歲的李振昌今年再獲兄弟3年合約肯定，且月薪高達80萬，「薪情」相當好，只是昨晚才在高雄打完比賽，今天又正式著裝到總統府，他坦言在聆聽總統蔡英文、副總統賴清德和會長蔡其昌致詞時，其實沒什麼認真在聽，「致詞滿長的，從總統、副總統到會長，都滿久的。」一身正式西裝也讓他有點熱，坦言自己有點在打瞌睡。

場上的昌仔直白得可愛，但昨晚在場上進入比賽狀況的他，表現超乎自己預期，「狀況還沒到100%，決勝球也還丟不出來，但投球感覺是還滿流暢的。」問他有沒有信心趕上開季?他則表示：「我不知道林桑要不要帶，我就盡量加油啊，希望可以（趕上開季）!」

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