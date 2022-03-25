NBA》批評中國政府如今無球可打！ 最挺台球星：需要有人站出來

坎特認為本季球場上不得志，與他批評中國政府有著直接關係。（路透，本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕多次聲援台灣的「人權鬥士」坎特（Enes Kanter Freedom），自2月中旬被火箭裁掉後，目前仍是自由身，不過坎特在受訪時表示，他並沒有要放棄籃球，「我不想在29歲就退休。」

坎特先前不斷透過影片、發文等各種形式，批評中國政府、嗆聲習近平，更多次為台灣、香港、西藏、新疆維吾爾族發聲，不惜與中國政府槓上，多次表態會與台灣站在一起，也曾盛讚台灣總統蔡英文是一位大英雄，展現堅毅不拔的韌性，領導台灣對抗中共專制。

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29歲的坎特，本季原先效力塞爾提克，出賽35場，場均上場時間11.7分鐘寫下生涯新低，貢獻3.7分和4.6籃板，在交易大限前被送至火箭，未料馬上就裁掉，至今仍是自由球員。

談起本季球場上不得志，坎特認為與他批評中國政府有著直接關係，「不需要什麼高深的學問就能明白，為什麼我本季出賽時間少，接著又被釋出的原因，但確實需要有人站出來勇敢發聲，說這些事情是不對的。」

坎特透露，自己有收到來自摔角界的合約，但他沒有接受，因為他還沒打算離開熱愛的籃球，「我不想在29歲時退休，我還想在這個聯盟再打七年，讓我們看看會發生什麼吧，我已經收到了摔角界的報價，只是我沒接受，我熱愛籃球，我不想放棄籃球。」

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