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中職》首創「五月狂龍」 味全龍公布上半季主題日

2022/03/25 16:40

味全龍年度口號「龍往直前」。（味全龍提供）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍今天公布年度口號「龍往直前」，並以龍隊獨特的東方特色，融合中日式傳統繪畫風格，搭配龍紋圖騰與風、火、雲等元素，做為今年的主視覺設計。

味全龍今年將在天母主場進行40場賽事，其中4/15（五）至6/26（日）上半季30場主場例行賽有23場在天母舉行，球團在4月15至17日規劃【龍往直前開幕系列戰】與球迷同迎新球季，5月也首度規劃【Flaming! 五月狂龍】主題月活動，以5月7至8日的【天龍陣】和5月21至22日【萌寵日】。6月3日至5日則有【龍粉知己女孩系列戰】，以及26日的【搖頭公仔之夜】活動。

味全龍表示，上半季主場例行賽除了6/26（日）的搖頭公仔特殊主題日將另行公告售票資訊外，其餘場次將在3月29 日中午12時30分起開賣，首日僅開放狂龍軍、龍粉知己會員優先購票，30日中午起全面對外售票。為提供球迷更好的服務，味全龍今年新推網路購票服務與全新會員制。另外，部分座位區塊售價也有微調，平日星光票及天母里民優惠票則維持。

味全龍表示，天母主場上半季的五場主題活動豐富多元，其中4月15日首戰將一連三天舉辦「龍往直前開幕系列戰」活動，龍將們也將首次亮相味全龍今年專屬「假日球衣」，5月起呼應光榮歷史，以獨創的「主題月」概念來打造味全龍特色主題活動，活動包含去年大受好評的「天龍陣」及新規劃的「萌寵日」等，球迷可帶著毛小孩一同來野餐。

6月3日起龍粉知己女孩系列戰，小龍女將全員到齊，和龍粉知己們來場專屬的浪漫約會；6月26日味全龍則將原汁原味重現美式搖頭公仔之夜。

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