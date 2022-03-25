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MLB》腦震盪始終未痊癒！ 前洋基大物自爆向球團隱瞞傷勢

2022/03/25 18:33

前洋基大物佛雷瑟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年年底遭洋基釋出後，前大物外野手佛雷瑟（Clint Frazier）以一年短約情定小熊，並在加入新東家後自曝深受心理健康問題影響，進而造成表現下滑。近日他透過媒體再度爆料，先前就曾受腦震盪傷勢困擾的他，事實上始終沒有完全康復，甚至隱瞞洋基球團，帶傷迎接2021賽季。

2020年球季，佛雷瑟就在一場對上藍鳥的比賽中，因撞牆而產生腦震盪，這也是他繼2019年春訓後，再度遭受腦震盪襲擊。佛雷瑟接受《NBC Sports Chicago》採訪表示，儘管當時他尚未痊癒，卻還是選擇隱瞞傷勢，帶著劇烈頭痛與暈眩開季。

然而頭痛與暈眩所帶來的影響遠出乎佛雷瑟想像，他的視線開始偶然變得模糊，導致對於飛球落點的判斷有誤，上季也因此時常遭到球迷批評。他透露當時的身體狀況，「基本上每天都像宿醉，像是被放慢了一樣，速度總是慢一步。」

根據美國疾病管制與預防中心統計，在美國各層級的所有運動賽事內，平均一年會有約160萬至380萬的運動員受腦震盪困擾，其中又以美式足球為大宗，不過MLB近年來腦震盪的案例也層出不窮。佛雷瑟表示，「人們總是無法明白這種感受，直到他們親自體會過。他們會說『哦，他只是頭痛罷了。』那不是頭痛，一旦遭受到腦部傷害，你的生活品質就早已受到某程度上的損害了。」

佛雷瑟於2016年透過交易來到洋基，打擊表現也逐年攀升。到了去年球季卻突然呈現雪崩式下滑，僅繳出打擊率0.186與5轟。去年9月30日對戰天使的比賽是他身穿條紋戰袍的最終戰，球季結束後就遭到釋出。

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