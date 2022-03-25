高球》追憶前輩呂良煥 沈忠賢難忘他樂於提攜後進

呂良煥生前致力推展高球國民外交。（沈忠賢提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣最出色的男子高爾夫球員之一、綽號「Mr. LU」呂良煥3月15日凌晨因病去世，86歲的呂良煥不僅在台灣享有盛名，也在世界各國無數球賽贏得冠軍，他被英國高爾夫球迷暱稱為「Mr. Lu」，呂良煥離開人世消息傳開後，許多球友都非常不捨，並盛讚他是偉大的高爾夫球員。

被台灣高爾夫球及國家運動資料庫的列為重要人物的呂良煥，1936年出生在台北，他在1959年獲得香港高爾夫球公開賽冠軍，之後在亞洲高爾夫球巡迴賽（Asian Tour）與日本高爾夫球巡迴賽獲得幾次冠軍，1971年在皇家伯克戴爾球場舉行的英國公開賽敗給李屈維諾獲得亞軍，是第一位在四大賽取得第二名的亞洲選手。

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呂良煥也在比亞里茨獲得法國高爾夫球公開賽冠軍，是第一位獲得歐洲巡迴賽冠軍的亞洲選手，呂的英文暱稱Mr.Lu紅遍全球，他和謝敏男於1972年共同贏得在皇家墨爾本球場舉辦的世界盃高爾夫賽，也讓台灣被世界球壇譽為亞洲高爾夫王國。

呂良煥。（沈忠賢提供）

呂良煥也被譽為「中華民國的親善大使」，他致力推展高球國民外交，他說能依自己所長，為國家盡點心力，才是每位國民應盡之責。

曾擔任台灣職業高爾夫協會理事長、台灣長春職業高爾夫協會理事長及職業生涯獲得多次各項公開賽冠軍的總球師沈忠賢，回憶呂良煥說：「他喜歡幫助人，只要後輩肯努力向上有潛力的，他都會願意協助，提攜後進」，一起打造台灣成為亞洲高爾夫王國。

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