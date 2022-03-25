NBA》歡慶70分5週年 布克手感燙但MVP呼聲低

布克。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歡慶70分正好滿5週年，「奪命書生」布克（Devin Booker）豪奪全場最高49分，外加10助攻，率領太陽客場擊敗金塊延續7連勝，賽季第60勝到手，也提前鎖定聯盟龍頭，但年度MVP呼聲始終低迷，連總帥M.威廉斯（Monty Williams）都忍不住為愛將抱屈。

老牌主控保羅（Chris Paul）傷癒歸隊，太陽團隊進攻更加活絡，頭號攻堅手布克如虎添翼，全場25投16中、包括三分彈5投2中，外加17罰15中，火力冠絕兩軍，這也是「奪命書生」本季第3度得分突破40關卡，即使保羅受傷缺陣期間，布克火力依舊穩定，先前6役場均仍達30分門檻。巧的是，5年前的今天，當時這位二年級菜鳥就對塞爾提克轟出技驚全場70分，而在聯盟一戰成名。

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這是太陽第4度60勝達標，並再次榮膺頭號種子，坐擁季後賽全部主場優勢，由於本季仍有8場例行賽，布克有機會帶隊追平甚至超越太陽勝場紀錄，自認夠資格躋身年度MVP競爭行列的他，坦承除了個人榮譽，更對團隊佳績感到開心，「大家都很高興，我們都為彼此深感驕傲。」至於M.威廉斯直言，布克不應該被各界長期低估及忽視，「自從我來到這裡，他就是我見過最好球員之一，表現和數據如此出色，卻不在MVP熱門討論範圍，這實在有點愚蠢。」

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