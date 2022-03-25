晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》歡慶70分5週年 布克手感燙但MVP呼聲低

2022/03/25 18:01

布克。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歡慶70分正好滿5週年，「奪命書生」布克（Devin Booker）豪奪全場最高49分，外加10助攻，率領太陽客場擊敗金塊延續7連勝，賽季第60勝到手，也提前鎖定聯盟龍頭，但年度MVP呼聲始終低迷，連總帥M.威廉斯（Monty Williams）都忍不住為愛將抱屈。

老牌主控保羅（Chris Paul）傷癒歸隊，太陽團隊進攻更加活絡，頭號攻堅手布克如虎添翼，全場25投16中、包括三分彈5投2中，外加17罰15中，火力冠絕兩軍，這也是「奪命書生」本季第3度得分突破40關卡，即使保羅受傷缺陣期間，布克火力依舊穩定，先前6役場均仍達30分門檻。巧的是，5年前的今天，當時這位二年級菜鳥就對塞爾提克轟出技驚全場70分，而在聯盟一戰成名。

這是太陽第4度60勝達標，並再次榮膺頭號種子，坐擁季後賽全部主場優勢，由於本季仍有8場例行賽，布克有機會帶隊追平甚至超越太陽勝場紀錄，自認夠資格躋身年度MVP競爭行列的他，坦承除了個人榮譽，更對團隊佳績感到開心，「大家都很高興，我們都為彼此深感驕傲。」至於M.威廉斯直言，布克不應該被各界長期低估及忽視，「自從我來到這裡，他就是我見過最好球員之一，表現和數據如此出色，卻不在MVP熱門討論範圍，這實在有點愚蠢。」　　　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。