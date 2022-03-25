日職》開幕戰玩開了！新庄從箱子蹦出 對手監督坐神轎（影音）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿今天作客福岡跟軟銀打開幕戰，兩隊新教頭新庄剛志和藤本博史賽前競演，用超華麗方式進場給觀眾驚喜，堪稱少見的監督特別演出，立即引起話題。

雙方球員都介紹出場後，壓軸登場的新庄剛志在客場開幕戰也有戲，播放魯邦三世主題曲，從箱子裡現身跑進球場，球衣前方有會發光的「ＢＩＧ ＢＯＳＳ」字樣，引發全場歡呼聲，軟銀怪力男柳田悠岐也笑不停。

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不僅新庄剛志有戲，軟銀新監督藤本博史也有戲，從中外野坐著神轎被抬進場，比賽還沒開打，兩隊教頭就先炒熱全場氣氛。

新庄剛志早就預言要用玩樂心態來面對軟銀主場的開幕3連戰，而且他會玩得最用力，開幕華麗登場之外，他還擔任開球儀式的打者，面對開球投手井上清華的投球，新庄沒有揮棒，直接用手接住，衝上投手丘給球，搶走全場風采。

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