WTT挑戰賽》鄭林黃金搭檔奪冠 黃偉哲給力加油

台南女將鄭怡靜與林昀儒，參加世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽杜哈站冠軍，市長黃偉哲恭喜祝賀。（南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕目前世界排名第1的台灣桌球混雙好手鄭怡靜與林昀儒，參加世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽杜哈站冠軍戰，只花了19分鐘便擊敗印度組合奪勝，台南市長黃偉哲祝賀之外，並將協助她返台檢疫期間專案訓練，得以「功力不廢」。

黃偉哲表示，鄭怡靜與「小林同學」林昀儒，在此站賽事黃金搭檔從16強開始，便一路以直落三的強勢之姿問鼎冠軍寶座，可喜可賀，鄭怡靜即將在4月初返回台南，居家檢疫期間，市府也會全力協助她進行專案訓練，讓訓練不因防疫而中斷，以維持最佳狀態，讓臺南作怡靜的後盾，為下一場賽事做準備。

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出身臺南歸仁的鄭怡靜，從小和姐姐鄭尚宜接受桌球訓練，一路從歸仁國小、歸仁國中和新豐高中桌球隊，個性沈穩內斂、不服輸的鄭怡靜，在桌球之路上雖一度遭遇瓶頸，但在姊姊的陪伴下堅持訓練，在2020東京奧運搭配林昀儒，為台灣拿下桌球混雙銅牌。

南市教育局長鄭新輝表示，今年鄭怡靜搭配「小林同學」再戰國際賽場，上週在WTT大滿貫賽新加坡站拿下亞軍後，即重新調整步調，在杜哈站一舉拿下冠軍，充分展現菁英選手的韌性，目前鄭怡靜及林昀儒在混雙的世界排名位居第一，積分遙遙領先中國組合近百分，也為自己的運動生涯寫下精彩的一戰。

臺南桌球運動已培育多位著名好手，包含吳文嘉、黃慧傑、蔣澎龍、張雁書、吳志祺、黃聖盛、江宏傑及鄭怡靜等人，曾創下區運、全運會23年連霸紀錄。

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