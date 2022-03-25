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日職》曾在大聯盟飆167公里！ 羅德新洋投開幕戰火球連發（影音）

2022/03/25 19:46

〔體育中心／綜合報導〕日職今天開幕戰，羅德4：0完封樂天，陣中新洋投葛雷諾（Tayron Guerrero）火球連發，後援1局無失分，最速飆出161公里。

兩隊前5局一分未得，形成投手戰，羅德在6上突破樂天先發則本昂大，一口氣攻下3分，8上再添一分保險分，終場4：0搶下開門紅，先發投手石川歩7局被敲3安無失分，有4次三振，拿下勝投。

葛雷諾。（資料照，法新社）

本季轉往日職發展，加盟羅德的洋投葛雷諾，今在8下登板，先用3球讓安田悠馬敲出二壘滾地球出局，接著5球三振小深田大翔，該打席第4球催出161公里，是今日最快球速，葛雷諾雖四壞保送第3名打者西川遙輝，不過他馬上三振山﨑剛，日職生涯初登板1局無失分，飆2K退場。

現年31歲的葛雷諾，是具有大聯盟資歷的火球男，來自哥倫比亞，身高有203公分，生涯在教士發跡，之後被交易至馬林魚，曾在台灣時間2018年8月14日對上勇士一役，飆出104英哩（約167.4公里）的火球，是他生涯投出的最快球速，他最近一次在大聯盟登板是2019年球季，今年來到亞洲，轉戰日本職棒。

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