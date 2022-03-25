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中職》剛報到最開心的事 羅昂：跟布雷克不用低頭講話

2022/03/25 19:19

羅薩。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕終於結束隔離重新當正常人，讓羅昂非常開心，讓身高203公分（6呎8吋）的他更開心的是，統一獅有個身高也超過200公分的布雷克，他打趣說：「終於又找到不用低頭就能講話的隊友，這樣我的脖子就不會受傷。」

羅昂指出，自打棒球以來只有2位小聯盟隊友比他還高，1位是2013年在紅人216公分的范米爾（7呎1吋），1位是去年在巨人211公分的傑利（6呎11吋），再來就是大概比他高2公分的布雷克，「很難碰到比我高的，他是第3個。」

羅昂表示，因為身高超過200公分，不管在美國或亞洲打球，在投手丘上絕對有點優勢，畢竟投球角度很不一樣，但重要的是他的鬥志與求勝心，「我喜歡贏球，討厭輸球，生涯待的球隊多是常勝軍，希望幫統一拿到總冠軍。」

羅薩。（記者李惠洲攝）

羅昂認為，美國面對疫情的態度不同，相關防疫規定已經解除，但來中職打球必須遵守台灣法令，隔離期間當然超級無聊，只能設法調整身心狀態，努力讓自己不要發瘋，「很高興終於出關了，重新回到正常人的生活。」

羅昂有6年大聯盟資歷，2015-16年效力日職養樂多，他表示，在電視上看過中職比賽，覺得亞洲棒球大同小異，「很高興可以再來亞洲打球，我在日本證明自己可以生存，因為隔離少了大概3次牛棚，我會按部就班調整，不會太急避免受傷。」

羅昂透露，自己喜歡嘗試新鮮的事物，對亞洲食物的態度很開放，在日職最愛吃拉麵，也喜歡咖哩飯、壽司、炒飯，來台灣吃過牛肉湯、水煎包，聽說韓式烤肉也不錯，最想嘗嘗台灣的水果，「當然，有些東西打死我都不碰，譬如內臟，還有黏黏的東西，像烏賊或鰻魚。」

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