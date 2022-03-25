晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》中國「打假球」被世界羽聯認證！ 4位男雙球員確定遭懲處

2022/03/25 20:44

李俊慧（左）、劉雨辰（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今日發聲明宣布，2018年中國福州公開賽，疑似在男雙8強賽打假球的4位中國選手何濟霆、譚強、李俊慧、劉雨辰確定受到懲處。

回溯到當時比賽，中國在男雙8強上演「內戰」，最終李俊慧與劉雨辰以15：21、21：14、19：21不敵譚強和何濟霆，但這場比賽雙方都有離譜失誤，很多發球都直接發出底線，許多球也都打成界外，而且相差很多，引爆外界痛批「打假球」。

何濟霆（左）、譚強（右）。（資料照，歐新社）

如今世界羽聯針對四名中國選手的誠信案件調查結果出爐，聲明中表示，這四名選手未盡最大努力贏得比賽，認定違反了世界羽聯在2017年關於賭博、下注和不尋常比賽結果的相關規定第3.1.2條。

獨立聽證小組 （IHP） 向每位球員處以3個月的禁賽，這項判罰從2022年1月25日起緩刑兩年，如果在兩年內再犯，三個月的禁賽令將生效，這4位球員中，除了李俊慧已退休，其餘3人都是現役選手，此外，這4位球員當時在比賽中得到的獎金，也全部被沒收。

聲明中指出，選手們有權利在收到通知後的21天內，向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，然而這4人都沒有提出上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。