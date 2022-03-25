羽球》中國「打假球」被世界羽聯認證！ 4位男雙球員確定遭懲處

李俊慧（左）、劉雨辰（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今日發聲明宣布，2018年中國福州公開賽，疑似在男雙8強賽打假球的4位中國選手何濟霆、譚強、李俊慧、劉雨辰確定受到懲處。

回溯到當時比賽，中國在男雙8強上演「內戰」，最終李俊慧與劉雨辰以15：21、21：14、19：21不敵譚強和何濟霆，但這場比賽雙方都有離譜失誤，很多發球都直接發出底線，許多球也都打成界外，而且相差很多，引爆外界痛批「打假球」。

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何濟霆（左）、譚強（右）。（資料照，歐新社）

如今世界羽聯針對四名中國選手的誠信案件調查結果出爐，聲明中表示，這四名選手未盡最大努力贏得比賽，認定違反了世界羽聯在2017年關於賭博、下注和不尋常比賽結果的相關規定第3.1.2條。

獨立聽證小組 （IHP） 向每位球員處以3個月的禁賽，這項判罰從2022年1月25日起緩刑兩年，如果在兩年內再犯，三個月的禁賽令將生效，這4位球員中，除了李俊慧已退休，其餘3人都是現役選手，此外，這4位球員當時在比賽中得到的獎金，也全部被沒收。

聲明中指出，選手們有權利在收到通知後的21天內，向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，然而這4人都沒有提出上訴。

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