網球》美國新星K球僮遭輕罰 對手怒：若是拉丁美洲人早失格了（影音）

布魯克斯比。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕邁阿密大師賽剛開打,21歲的美國地主新星布魯克斯比(Jenson Brooksby)今天在首輪出現朝球僮扔球拍的危險行為,儘管最後他3盤擊敗阿根廷對手柯利亞(Federico Coria)獲勝,不過對手賽後不滿稱:「他應該要失格才對。」

世界排名39的布魯克斯比今天先以3:6丟了第一盤後,第二盤取得4:1領先,不過他似乎不滿自己發球局失誤連連,把球拍朝身後的球僮方向丟,畫面中看起來有砸到球僮的腳。

由於布魯克斯比此前已經被警告過,因此這個行為讓他遭到罰分。不過最終他還是逆轉三盤勝出。

賽後,對手柯利亞對於裁判的處置相當不滿:「我很失望,因為主審甚至沒有去關心球僮是否還好,我不知道他(布魯克斯比)為何這麼做,但如果是我、或其他的拉美球員這樣做,會被罰禁賽3個月。」

柯利亞表示,「我認為規則中有許多灰色地帶,ATP必須達成規則一致,如果想讓網球是純潔的運動,那麼應該規定在球場上出現危險行為一律判失格。」

在2020年美網第四輪,也曾出現過球王喬科維奇(Novak Djokovic)誤傷線審,最後被判失格的事件。

