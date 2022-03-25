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網球》美國新星K球僮遭輕罰 對手怒：若是拉丁美洲人早失格了（影音）

2022/03/25 19:56

布魯克斯比。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密大師賽剛開打，21歲的美國地主新星布魯克斯比（Jenson Brooksby）今天在首輪出現朝球僮扔球拍的危險行為，儘管最後他3盤擊敗阿根廷對手柯利亞（Federico Coria）獲勝，不過對手賽後不滿稱：「他應該要失格才對。」

世界排名39的布魯克斯比今天先以3：6丟了第一盤後，第二盤取得4：1領先，不過他似乎不滿自己發球局失誤連連，把球拍朝身後的球僮方向丟，畫面中看起來有砸到球僮的腳。

由於布魯克斯比此前已經被警告過，因此這個行為讓他遭到罰分。不過最終他還是逆轉三盤勝出。

賽後，對手柯利亞對於裁判的處置相當不滿：「我很失望，因為主審甚至沒有去關心球僮是否還好，我不知道他（布魯克斯比）為何這麼做，但如果是我、或其他的拉美球員這樣做，會被罰禁賽3個月。」

柯利亞表示，「我認為規則中有許多灰色地帶，ATP必須達成規則一致，如果想讓網球是純潔的運動，那麼應該規定在球場上出現危險行為一律判失格。」

在2020年美網第四輪，也曾出現過球王喬科維奇（Novak Djokovic）誤傷線審，最後被判失格的事件。

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