中職》總年薪2620萬元之戰 江少慶、布里悍頂峰對決

布里悍、江少慶。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天在斗六球場進行的味全龍對富邦悍將公辦熱身賽，味全推出年薪台幣1260萬元的洋投布里悍先發，強碰富邦年薪台幣1360萬元的江少慶，兩大王牌同場先發較勁，皆投4局失1分退場。

本季布里悍回鍋味全，推測年薪45萬美元，約台幣1260萬元，江少慶月薪台幣113.3萬元，年薪台幣1360萬元為現役中職最高薪本土球員，兩大王牌合計年薪台幣2620萬元，未演先轟動。

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此役布里悍先發4局用了42球，其中30顆好球，好壞球比例相當理想，被敲出3支安打，飆出4K、沒有出現保送，3局上富邦前兩棒林哲瑄、戴培峰敲安，形成無人出局一、三壘有人，董子恩擊出雙殺打，布里悍失掉唯一一分。

江少慶先發4局用了71球，其中51顆好球，被擊出5支安打，同樣送出4K、無保送，4局下味全首棒李凱威擊出左外野飛球，造成高國麟接球失誤上二壘，再靠劉基鴻內野滾地球進佔三壘，拿莫．伊漾擊出內野安打帶有1分打點，江少慶掉1分非責失。

布里悍去年在中職先發8場，戰績4勝1敗、防禦率0.60，數據相當亮眼，季中轉戰韓職英雄隊，拿下7勝3敗、防禦率2.95，本季來台再披龍袍；江少慶去年以選秀狀元之姿加盟富邦，戰績5勝2敗、防禦率2.45。

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