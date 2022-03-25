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MLB》紅襪強投塞爾右肋壓力性骨折 將缺席至少一個月

2022/03/25 21:06

塞爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟開季在即，卻又傳出強投掛傷號的消息，上週紅襪球團才向外界宣布陣中32歲王牌左投塞爾（Chris Sale）右肋骨壓力性骨折，確定錯過開季，並將至少缺席數週。然而據美媒《The Athletic》記者加蒙斯（Peter Gammons）最新消息指出，塞爾將缺席至少一個月以上。

事實上，塞爾一個月前和隊友巴恩斯（Matt Barnes）在母校佛羅里達海灣海岸大學進行實戰打擊訓練時就早已受傷，不過當時塞爾不以為意，直到過了幾天傷勢加劇，才驚覺事態不妙。

不過加蒙斯也提到幾個好消息，紅襪封館前以一年合約簽下的另一位資深左投派克斯頓（James Paxton），將有望在今年7月正式亮相，上季派克斯頓僅投24球就因手肘不適而整季報銷；而紅襪新秀火球男馬塔（Bryan Mata）則有望於明星賽週回歸。

上季末塞爾甫從韌帶移植手術復出，9場出賽拿下5勝1敗，防禦率3.16。本季本應會是塞爾繼2019年球季後首個完整球季，不過此時再度受傷，美媒也預估，若塞爾真的缺席至少一個月，他將會錯過至少40場例行賽，相當於四分之一個球季，對紅襪開季的先發戰力鐵定是大打折扣。

不過《NBC Sports Boston》卻樂觀指出，自2017年球季後，塞爾於例行賽就未曾再吃下超過200局。因此只要塞爾能夠在季後賽健康出賽，對紅襪球團來說或許就是件好事。

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