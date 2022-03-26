羽球》中國球員打假球自家人不挺 球迷氣炸：這不是承認嗎？

李俊慧（左）、劉雨辰（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）昨日聲明指出，疑似在2018年中國福州公開賽打「打假球」的4位中國男雙選手何濟霆、譚強、李俊慧、劉雨辰確定遭懲處，不僅如此，中國羽協也宣布，會追加內部懲處。

2018年中國福州公開賽男雙8強賽，中國上演「內戰」，結果為了讓勝方能夠調節下一輪比賽的體力，雙方居然都消極面對比賽，發生許多離譜失誤，很多發球都直接發出底線，許多球也都打成界外，而且相差很多，引爆外界怒火紛紛，痛批「打假球」的行為太離譜。

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昨日世界羽聯宣布調查結果出爐，這4位選手會處以3個月的禁賽，這項判罰從2022年1月25日起緩刑兩年，如果在兩年內再犯，三個月的禁賽令將生效，若選手期間內不再觸犯相關規定，則免罰。

何濟霆（左）、譚強（右）。（資料照，歐新社）

此外，當時選手們在2018年中國福州公開賽得到的獎金，需全部被沒收，這4名選手中，除了李俊慧已退休，其餘3人都是現役選手。

針對自家選手遭處分，中國羽協也發聲明指出，對於4名男雙選手在2018年中國福州公開賽未盡全力比賽的裁決結果，中國羽協尊重這一結果，服從對違規運動員的處罰，並追加內部懲處，今後將繼續加強隊伍的教育和管理，開展專項學習，確保運動員們珍惜每一次比賽機會。

雖然中國羽協承認選手們的錯誤，不過看在中國球迷眼裡，可不這麼認為，紛紛痛批追加內部懲處的決定，「不上訴抗議還要內部懲處，張軍（中國羽球國家隊總教練）你算什麼男人」、「不保護自己的運動員，還要追加處罰？？」、「為啥不上訴，這不是等於承認嗎？」、「該不會是因為中國沒有譴責俄羅斯的原因吧，世界羽聯真夠噁心的」。

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