T1》盧捷閔生涯代表作 雲豹大勝獵鷹拒當爐主

雲豹盧捷閔打出生涯代表作。（官方提供）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕目前分居5、6名的桃園雲豹和台南獵鷹今上演爐主之爭，雲豹盧捷閔打出生涯代表作，全場三分球9投6中，轟下22分，終場雲豹在主場109：95擊敗獵鷹，戰績5勝15敗，拉開與獵鷹1.5場勝差，穩居第5。

此役是獵鷹與雲豹最後一次交手，首節雲豹盧捷閔手感奇佳，三分球4投3中，攻下11分；雙方互相拉鋸，獵鷹在此節中段一波9：0的攻勢，取得2分超前，但雲豹很快回敬10：0的猛攻，首節取得6分領先。

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第二節獵鷹一度將分差縮小至3分差，但雲豹一波26：14的猛攻，上半場領先達13分。雲豹盧捷閔上半場10投5中，攻下14分，表現本土最佳，洋將吉倫則攻下15分

雲豹易籃後再發動猛攻，8：2的攻勢取得18分領先，獵鷹則在此節後段反攻，分別拉出11：5、8：2的反擊，前三節打完追到9分落後。

末節雲豹開節就拉出一波13：3的猛攻，把領先擴大到20分，同時在比賽剩下5分鐘的時候，取得全場最多23分領先，讓比賽提前分出勝負。本季雙方6次手，雲豹取得4勝2敗的優勢。

獵鷹阿提諾回歸首場比賽，攻下23分、16籃板，轉隊首秀的呂濟而則貢獻15分，新洋將雷神替補上陣近12分鐘，貢獻6分。

獵鷹呂濟而轉隊首秀。（官方提供）

獵鷹新洋將雷神。（官方提供）

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