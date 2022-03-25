PLG》換帥打出新氣象 領航猿擊敗攻城獅中止3連敗

桃園領航猿迎來換總教練後的第一場賽事。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕桃園領航猿今作客新竹攻城獅，在總教練鄭志龍請辭下台後，今由助理教練顏行書執掌兵符，雙洋將羅賓森、喬丹合力砍下48分，終場以97：89中止3連敗，拿下本季對戰首勝，且這也是領航猿近10場的得分新高。

領航猿總教練鄭志龍日前因戰績不佳請辭負責，今球團宣布由第一助理教練顏行書代掌兵符，盼能打出一番新氣象。

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桃園領航猿代總教練顏行書。（記者陳志曲攝）

領航猿本季對上攻城獅一勝難求，一開局也難擋對手強勢進攻，攻城獅開局在辛巴、法獅帶領下一度取得9分領先，但該節後段，領航猿急起直追，最後關頭陳昱瑞飆進一記LOGO SHOT助隊追成25：25平手。

第2節領航猿喬丹表現強勢，加上主帥顏行書在球員輪替上頻繁，替補上陣的球員把握機會，半場打完僅以1分落後。

桃園領航猿羅賓森（左）後仰跳投。（記者陳志曲攝）

兩隊在下半場一路拉鋸，第3節尾聲領航猿盧峻翔在外線開火，也趁著攻城獅失誤順勢超車，並在決勝節開局擴大到雙位數領先。雖然攻城獅靠著陳堅恩在外圍開火，一度帶起球隊氣勢，仍無法擋下領航猿攻勢，只能眼看對手拿下本季對戰首勝。

領航猿此仗團隊命中率達46.3%，喬丹砍下全隊最高25分、16籃板，羅賓森挹注23分、15籃板，盧峻翔繳出本土最佳13分；攻城獅法獅貢獻全隊最高34分、10籃板，辛巴繳出23分、22籃板。

桃園領航猿喬丹（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

桃園領航猿盧峻翔（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

新竹街口攻城獅辛巴雙手扣籃。（記者陳志曲攝）

桃園領航猿拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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