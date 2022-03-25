T1》余純安回母校看師生 高雄海神前進七賢國中

高雄全家海神校園巡迴活動，前進南部籃球強權高市七賢國中。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高雄全家海神校園巡迴活動，週四前進南部籃球強權高市七賢國中，受到500名師生熱烈歡迎，海神隊長余純安以七賢校友身份，率領于煥亞、吳怡斌等隊友與現場師生進行趣味活動、分享籃球心路歷程，並期勉學弟妹面對挫折勇往直前，共同為高雄在地籃球努力。

余純安（右）、于煥亞（左）與七賢國中同學同樂圖。（球團提供）

七賢國中籃球隊歷史悠久，迄今已逾半世紀，JHBL國中籃球聯賽成績出眾，女籃7度封后、男籃3回稱王，堪稱培育國內籃球人才的重要搖籃。海神球員發展顧問謝玉娟，也曾在七賢執教，近年更建立義守、三民、七賢「一三七」體系，持續耕耘南部基層籃球。余純安代表致贈全隊簽名籃球，由七賢國中校長羅振宏代表接受，巧的是，羅振宏還曾擔任過余純安的英文老師，如今以子弟兵為榮，更樂見七賢國中校友發光發熱。

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義守大學畢業的吳怡斌，與同學暢談乙組到甲組之路，以及「小娟姊」謝玉娟對他的啟蒙；T1聯盟本土第一射手于煥亞，則提到球員必備的堅強心理素質；至於日前突破生涯千分關卡的余純安，也以自身經歷鼓勵年輕學子：「只要扎穩根基、累積實力，咬緊牙關堅持到底，我相信獲得的會遠比預期還多。」

吳怡斌分享籃球之路。（球團提供）

校友余純安鼓勵學弟妹。（球團提供）

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