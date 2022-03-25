晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》余純安回母校看師生 高雄海神前進七賢國中

2022/03/25 21:58

高雄全家海神校園巡迴活動，前進南部籃球強權高市七賢國中。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高雄全家海神校園巡迴活動，週四前進南部籃球強權高市七賢國中，受到500名師生熱烈歡迎，海神隊長余純安以七賢校友身份，率領于煥亞、吳怡斌等隊友與現場師生進行趣味活動、分享籃球心路歷程，並期勉學弟妹面對挫折勇往直前，共同為高雄在地籃球努力。

余純安（右）、于煥亞（左）與七賢國中同學同樂圖。（球團提供）

七賢國中籃球隊歷史悠久，迄今已逾半世紀，JHBL國中籃球聯賽成績出眾，女籃7度封后、男籃3回稱王，堪稱培育國內籃球人才的重要搖籃。海神球員發展顧問謝玉娟，也曾在七賢執教，近年更建立義守、三民、七賢「一三七」體系，持續耕耘南部基層籃球。余純安代表致贈全隊簽名籃球，由七賢國中校長羅振宏代表接受，巧的是，羅振宏還曾擔任過余純安的英文老師，如今以子弟兵為榮，更樂見七賢國中校友發光發熱。

義守大學畢業的吳怡斌，與同學暢談乙組到甲組之路，以及「小娟姊」謝玉娟對他的啟蒙；T1聯盟本土第一射手于煥亞，則提到球員必備的堅強心理素質；至於日前突破生涯千分關卡的余純安，也以自身經歷鼓勵年輕學子：「只要扎穩根基、累積實力，咬緊牙關堅持到底，我相信獲得的會遠比預期還多。」

吳怡斌分享籃球之路。（球團提供）

校友余純安鼓勵學弟妹。（球團提供）

　

　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。