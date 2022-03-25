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PLG》代理主帥首秀獲勝 顏行書：對團隊意義大於個人

2022/03/25 22:19

桃園領航猿代總教練顏行書。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕桃園領航猿今作客新竹攻城獅，改由助理教練顏行書代掌總教練一職，打出一番新氣象，在雙洋將喬丹和羅賓森合砍48分帶領下，以97：89獲勝，中止3連敗。對於代理總教練首勝進帳，顏行書認為，這一勝對於他個人意義不大，但對於團隊來說是意義非凡。

領航猿總教練鄭志龍日前因戰績不佳請辭獲准，領航猿今天宣布由第一助理教練顏行書暫代總教練一職，球團也肯定他在SBL執教璞園的表現，期盼他率隊走出低潮。。

今面對攻城獅，領航猿團隊命中率46.3%，喬丹貢獻全隊最高25分、16籃板，羅賓森挹注23分，尤其團隊全場拿下97分，追平領航猿近10場比賽的最高得分。

執掌兵符首秀助隊中止連敗，顏行書表示，這一勝對他個人而言意義不大，但對於團隊意義非凡，「贏球關鍵在於賽前策略執行成功，加上場上團隊化學效應是正面的，彼此相互鼓勵、溝通。贏球很開心，但更開心看到大家團結在一起，找回我們的文化。」

此仗領航猿登錄13人除了林耀宗外，全員輪番上陣，顏行書表示，希望把大家的潛能跟優點釋放出來，「像是林正這場先發，主要是他高度夠，希望他能和澎澎（陳冠全）保護球隊籃板，要找回每個人的自信跟定位，大家也都做得很好。」

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