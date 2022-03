MLB》手感持續火燙！張育成滿貫砲炸裂 春訓第2轟出爐（影音）

張育成。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕效力守護者隊的台灣好手張育成熱身賽手感持續火燙,今在面對巨人的比賽敲出滿貫彈、春訓第2轟出爐,助隊以10:2大勝。

張育成今擔任第三棒先發三壘手,前兩打席都擊出滾地球出局,4局敲出左外野方向安打,該局守護者靠克萊門特(Ernie Clement)與米勒(Owen Miller)各1發三分砲逆轉取得6:2領先。

請繼續往下閱讀...

6局張育成把握滿壘機會,從巨人第4任投手畢迪(Tyler Beede)手中扛出右外野方向的滿貫全壘打,終場守護者就以10:2擊退巨人。

總計張育成今4打數2安打、包括1發滿貫彈,打擊率升至4成62,熱身賽至今維持火燙手感,出賽5場有4場敲安、2場雙安、2發全壘打、8分打點、長打率1.077。

#Guardians INF Yu Chang's Grand Slam in the 6th inning today vs the Giants. The HR was Chang's 2nd of the spring.



Updated numbers: 6-13 5R 2(2B) 2HR 8RBI 1BB .462 AVG@YutheSouljaBoy #OurCLE pic.twitter.com/NKahd2R66I