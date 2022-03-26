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MLB》手感持續火燙！張育成滿貫砲炸裂 春訓第2轟出爐（影音）

2022/03/26 07:21

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者隊的台灣好手張育成熱身賽手感持續火燙，今在面對巨人的比賽敲出滿貫彈、春訓第2轟出爐，助隊以10：2大勝。

張育成今擔任第三棒先發三壘手，前兩打席都擊出滾地球出局，4局敲出左外野方向安打，該局守護者靠克萊門特（Ernie Clement）與米勒（Owen Miller）各1發三分砲逆轉取得6：2領先。

6局張育成把握滿壘機會，從巨人第4任投手畢迪（Tyler Beede）手中扛出右外野方向的滿貫全壘打，終場守護者就以10：2擊退巨人。

總計張育成今4打數2安打、包括1發滿貫彈，打擊率升至4成62，熱身賽至今維持火燙手感，出賽5場有4場敲安、2場雙安、2發全壘打、8分打點、長打率1.077。

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