MLB》手感持續火燙！張育成滿貫砲炸裂 春訓第2轟出爐（影音）

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者隊的台灣好手張育成熱身賽手感持續火燙，今在面對巨人的比賽敲出滿貫彈、春訓第2轟出爐，助隊以10：2大勝。

張育成今擔任第三棒先發三壘手，前兩打席都擊出滾地球出局，4局敲出左外野方向安打，該局守護者靠克萊門特（Ernie Clement）與米勒（Owen Miller）各1發三分砲逆轉取得6：2領先。

請繼續往下閱讀...

6局張育成把握滿壘機會，從巨人第4任投手畢迪（Tyler Beede）手中扛出右外野方向的滿貫全壘打，終場守護者就以10：2擊退巨人。

總計張育成今4打數2安打、包括1發滿貫彈，打擊率升至4成62，熱身賽至今維持火燙手感，出賽5場有4場敲安、2場雙安、2發全壘打、8分打點、長打率1.077。

#Guardians INF Yu Chang's Grand Slam in the 6th inning today vs the Giants. The HR was Chang's 2nd of the spring.



Updated numbers: 6-13 5R 2（2B） 2HR 8RBI 1BB .462 AVG@YutheSouljaBoy #OurCLE pic.twitter.com/NKahd2R66I — Guardians Prospective （@CleGuardPro） March 25, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法