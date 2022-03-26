MLB》生涯首度主投開幕戰 大谷反應逗樂鬼才總仔

大谷翔平旅美生涯首度擔任開幕戰先發投手，成為日籍球員史上第7人。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使稍早公布開幕戰先發投手是去年美聯年度MVP大谷翔平，這是他旅美生涯首度獲選，大谷翔平的反應也逗樂了總教練梅登（Joe Maddon）。

「我和他談過了，他非常開心，」梅登表示，跟大谷說他將擔任開幕戰先發投手時，大谷的回答居然是：「好吧！如果有必要的話。」梅登笑說，大谷很有幽默感。在大谷翔平之後，天使先發輪值依序為山度瓦（Patrick Sandoval）、辛德加德（Noah Syndergaard）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）和羅倫森（Michael Lorenzen），第6號先發投手還未確定。

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大谷翔平將在4月8日於主場開幕戰對戰太空人先發投球，成為史上第7位主投開幕戰的日籍球員，大谷翔平有望以第1棒投手兼DH的身分登場，成為首位全面實施DH制後，在開幕戰同場投打二刀流的球員。

對於這樣的調度是否會讓大谷翔平太疲累，梅登認為調度與去年不會有什麼不同，今年可能還比較容易一些，因為對戰國聯球隊時他可以上場打擊，不用考慮讓他去守外野，使用大谷的方式將會與去年差不多。

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