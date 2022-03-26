晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》生涯首度主投開幕戰 大谷反應逗樂鬼才總仔

2022/03/26 08:24

大谷翔平旅美生涯首度擔任開幕戰先發投手，成為日籍球員史上第7人。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使稍早公布開幕戰先發投手是去年美聯年度MVP大谷翔平，這是他旅美生涯首度獲選，大谷翔平的反應也逗樂了總教練梅登（Joe Maddon）。

「我和他談過了，他非常開心，」梅登表示，跟大谷說他將擔任開幕戰先發投手時，大谷的回答居然是：「好吧！如果有必要的話。」梅登笑說，大谷很有幽默感。在大谷翔平之後，天使先發輪值依序為山度瓦（Patrick Sandoval）、辛德加德（Noah Syndergaard）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）和羅倫森（Michael Lorenzen），第6號先發投手還未確定。

大谷翔平將在4月8日於主場開幕戰對戰太空人先發投球，成為史上第7位主投開幕戰的日籍球員，大谷翔平有望以第1棒投手兼DH的身分登場，成為首位全面實施DH制後，在開幕戰同場投打二刀流的球員。

對於這樣的調度是否會讓大谷翔平太疲累，梅登認為調度與去年不會有什麼不同，今年可能還比較容易一些，因為對戰國聯球隊時他可以上場打擊，不用考慮讓他去守外野，使用大谷的方式將會與去年差不多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。