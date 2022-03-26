網球》狠賞第5種子「貝果」！澳洲壞小子持外卡闖邁阿密32強

基里奧斯闖進32強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕持外卡參賽的澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）近況不俗，今在邁阿密大師賽第二輪以6：3、6：0爆冷擊敗俄羅斯第5種子盧布列夫（Andrey Rublev），拿下32強門票。

基里奧斯上週在印地安泉也是拿外卡參戰，他一路過關斬將，包括32強擊退挪威第8種子魯德（Casper Ruud）、16強力克義大利第10種子辛納（Jannik Sinner），直到8強才不敵西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），世界排名也從132升至102。

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基里奧斯今在邁阿密大師賽64強碰上世界排名第7的盧布列夫，雖然首盤第2個發球局就被發，但他不僅迅速回破，更乘勝追擊連拿4局，順利以6：3先馳得盤後，第二盤更完全壓制盧布列夫的發揮，3度破發直接賞對方一顆「貝果」，僅花52分鐘就收下32強門票，下輪對手將是義大利名將佛格尼尼（Fabio Fognini）。

「我並不覺得自己的表現好到不可置信，我只是用了正確的方式打球，」基里奧斯賽後表示，「對決盧布列夫的時候，你知道他會嘗試控制比賽的走向與節奏，但我今天沒有給他這麼做的機會，我盡量多打一點致勝球、發球保持水準、回發後隨球上網，也收到很好的效果。」

盧布列夫。（美聯社）

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