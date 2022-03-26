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NBA》「籃球之神」在現今能稱霸？ 白巧克力：不會是當年的喬丹

2022/03/26 10:08

「籃球之神」喬丹。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）若是來到現代會有多強？先前有人說他能以場均60分、命中率75%持續在當今聯盟稱霸，然而傳奇球星「白巧克力」威廉斯（Jason Williams）近日卻提出不一樣的看法，他認為喬丹在現代絕對仍會是明星球員，但卻也無法打得像他當年的那麼出色。

前經紀人佛克（David Falk）日前受訪時曾自信滿滿地表示，當今NBA球員的天賦和能力，根本比不上MJ所統治的年代，若他全盛時期在現在聯盟打球，肯定殺翻眾後生晚輩，「我曾公開說過，我認為他可以場均60分、命中率75%。」

而近日「白巧克力」威廉斯在接受《BroBible》專訪時，卻表示他認為雖然喬丹就算是在現代，也能打出頂級球星的身手，但卻無法到達之前那樣的水準。這位傳奇球星解釋，他之所以會這樣說，是因為NBA現在在防守上已經跟90年代有了相當巨大的差異。

「白巧克力」威廉斯。（資料照，路透）

「當然，喬丹（在現代）依舊會是非常偉大的球員，別誤會我的意思，但我認為要在現在的聯盟打球對他來說會比較艱難一點，因為現代的防守策略已經改變了，當他在側翼持球時，會有三名防守球員和他站在同一側，但在90年代，他面前只會有一個人。」

威廉斯認為只要是NBA球員，幾乎每個人都在1對1進攻時都能打敗對手，更不用說喬丹了，「我認為他還是會成為一名偉大的球員，當然絕對是一名明星級球員，但從客觀的角度來看，他就不會是當年的喬丹了。」

而同樣道理也適用在前湖人傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）身上，威廉斯認為俠客在現代聯盟同樣也沒辦法打出像以往那樣的宰制力，「就算他手上沒拿球，可能周圍都還會有4到5個人來防守，所以我覺得這對他來說會是艱難的事。」

「俠客」歐尼爾。（資料照，美聯社）

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