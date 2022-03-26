日職》開幕戰遭大逆轉締首見屈辱紀錄 阪神監督：原本不可能發生

阪神昨日開幕戰領先7分遭逆轉，寫下隊史頭一遭。圖為阪神監督矢野耀大。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕阪神昨日開幕戰吞下屈辱的一敗，前5局握有7分領先，最後卻遭養樂多逆轉，終場以8：10吞下本季首敗，開幕戰領先7分遭逆轉寫下隊史頭一遭，阪神監督矢野耀大賽後表示願意承擔一切責任。

阪神昨日在前4局就攻下8分，其中包括糸井嘉男4局下的2分砲，前5局以8：1遙遙領先養樂多，但燕子軍團之後逐漸收回失分，6、7兩局各追回1分，阪神火球男藤浪晉太郎繳出優質先發，7局飆7K失3分，但他退場後，阪神牛棚大崩盤，齋藤友貴哉第8局投0.2狂失3分，養樂多洋砲山塔那敲出中外野2分砲，岩崎優也連丟2分，其中1分還記在齋藤身上，養樂多單局灌進4分，追到7：8一分落後。

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阪神9局上推出新任終結者凱勒，未料一上來就被山田哲人敲出帶有追平分的陽春砲，馬上吞下救援失敗，山塔那再補上一發中外野2分砲，單場雙響灌進5分打點，幫助養樂多終場以10：8逆轉阪神，戲劇性的拿下本季首勝。

開幕戰領先7分遭逆轉，寫下阪神隊史最糟糕紀錄，監督矢野耀大賽後坦言，一切都是他的責任，領先7分被逆轉應該是不可能發生的事情，「我要一邊接受這樣的結果，也要一邊思考如何修正。」

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