網球》波蘭史上第一人！20歲天才少女狂掃12連勝下週登球后

史薇泰克將在下週登頂世界球后。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕波蘭20歲新星史薇泰克（Iga Swiatek）今在邁阿密大師賽64強以6：2、6：0擊敗瑞士格魯比琪（Viktorija Golubic）快意晉級，下週確定登上世界球后寶座。

史薇泰克自2020年法網開始驚奇之旅，19歲的她以世界排名54之姿爆冷封后，成為1975年啟用排名系統以來，世界排名最低的法網冠軍；今年賽季史薇泰克依舊勢不可擋，相繼拿下杜哈、印地安泉兩站后冠，排名也在本週來到生涯新高的第2。

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澳洲世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）日前震撼宣布退休，下週名字就會被從積分榜上移除，而在今天史薇泰克於邁阿密開胡後，她也確定將在下週成為WTA史上第28位球后、波蘭史上第一位能在單打項目登上世界第一的選手，也是自2010年「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）後的最年輕球后。

除此之外，史薇泰克今天贏球後，近期拿下12連勝，2022年累積21勝，超越偶像納達爾（Rafael Nadal），獨居網壇第一，她獲勝後在場上接受賽事總監布雷克（James Blake）、前球后黛文波特（Lindsay Davenport）獻花致意，隨後也在推特興奮發文：「我很確定明天的太陽也會如今日一樣燦爛，但是現在...感覺好不真實，我是世界第一了！」

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