晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

花滑世錦賽》俄國勁敵不在21歲女將摘金 日本睽違8年奪第6冠

2022/03/26 11:12

坂本花織為日本奪下睽違8年的女子單人花滑冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧落幕後一個月，緊接著2022年花式溜冰世錦賽也於法國蒙彼利埃登場，少了在女子單人項目近年長期壟斷的俄羅斯美少女軍團，最後由東奧銅牌、日本女將坂本花織維持一貫穩健表現，以總分236.09分搶下金牌，各項成績皆締造生涯新高，替日本拿下女子個人項目的史上第6金，也是睽違8年的首金。

今年才21歲的坂本花織，來自兵庫縣，今年的北京冬奧上她不靠高難度動作，以憑流暢的整體表現，加上優雅姿態，在短曲拿下79.84分，長曲153.29分，總分233.13分，打破俄羅斯「三娃」的壟斷，摘下女子花滑銅牌。

這次世錦賽少了俄羅斯強敵，坂本花織發揮穩定，難度與完成分均列各選手之首，短曲項目就拿下80.32分，不但比冬奧成績高了0.48分、創下個人生涯新高，還以5.32分遙遙領先比利時Loena Hendrickx，另外坂本花織也成為史上第7位能在短曲項目拿下超過80分的女子選手，前6人除兩屆全日本賽冠軍名將紀平梨花外，清一色全是俄羅斯選手。

今天她在長曲項目維持高檔表現，完成7個三周跳，拿下刷新個人最佳成績的155.77分，最後就以總分236.09分，為日本拿下自2014年名將淺田真央後，睽違8年的女子世界冠軍。

然而俄羅斯上月入侵烏克蘭，引發全球撻伐，體育界持續做出抵制，國際滑冰聯盟（ISU）響應抵制活動，直接禁止俄羅斯、白俄羅斯參加花滑世錦賽，今年冬奧女子項目金牌謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）和銀牌特魯索娃（Alexandra Trusova）都無法參賽，也引來俄媒酸言酸語「只是二流的B級比賽」、「星度黯淡」、「冠軍含金量不高」等。

即使如此，能拿下這面金牌還是讓坂本花織非常開心，她在受訪時表示，這面獎牌對她來說意義非凡，「這是我經歷最艱難的一個月，這種體驗只有參加過奧運和世錦賽的人才能體會到，所以能擁有這面金牌真的是很棒經驗，很高興自己能夠克服這些挑戰，很高興終於在世界錦標賽上發光發熱，所以真的很興奮。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。