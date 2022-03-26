花滑世錦賽》俄國勁敵不在21歲女將摘金 日本睽違8年奪第6冠

坂本花織為日本奪下睽違8年的女子單人花滑冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧落幕後一個月，緊接著2022年花式溜冰世錦賽也於法國蒙彼利埃登場，少了在女子單人項目近年長期壟斷的俄羅斯美少女軍團，最後由東奧銅牌、日本女將坂本花織維持一貫穩健表現，以總分236.09分搶下金牌，各項成績皆締造生涯新高，替日本拿下女子個人項目的史上第6金，也是睽違8年的首金。

今年才21歲的坂本花織，來自兵庫縣，今年的北京冬奧上她不靠高難度動作，以憑流暢的整體表現，加上優雅姿態，在短曲拿下79.84分，長曲153.29分，總分233.13分，打破俄羅斯「三娃」的壟斷，摘下女子花滑銅牌。

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這次世錦賽少了俄羅斯強敵，坂本花織發揮穩定，難度與完成分均列各選手之首，短曲項目就拿下80.32分，不但比冬奧成績高了0.48分、創下個人生涯新高，還以5.32分遙遙領先比利時Loena Hendrickx，另外坂本花織也成為史上第7位能在短曲項目拿下超過80分的女子選手，前6人除兩屆全日本賽冠軍名將紀平梨花外，清一色全是俄羅斯選手。

今天她在長曲項目維持高檔表現，完成7個三周跳，拿下刷新個人最佳成績的155.77分，最後就以總分236.09分，為日本拿下自2014年名將淺田真央後，睽違8年的女子世界冠軍。

然而俄羅斯上月入侵烏克蘭，引發全球撻伐，體育界持續做出抵制，國際滑冰聯盟（ISU）響應抵制活動，直接禁止俄羅斯、白俄羅斯參加花滑世錦賽，今年冬奧女子項目金牌謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）和銀牌特魯索娃（Alexandra Trusova）都無法參賽，也引來俄媒酸言酸語「只是二流的B級比賽」、「星度黯淡」、「冠軍含金量不高」等。

即使如此，能拿下這面金牌還是讓坂本花織非常開心，她在受訪時表示，這面獎牌對她來說意義非凡，「這是我經歷最艱難的一個月，這種體驗只有參加過奧運和世錦賽的人才能體會到，所以能擁有這面金牌真的是很棒經驗，很高興自己能夠克服這些挑戰，很高興終於在世界錦標賽上發光發熱，所以真的很興奮。」

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