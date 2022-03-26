NBA》關鍵追分階段直接遭棄用 勇士明星前鋒地位恐不保

威金斯幾乎神隱。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕威金斯（Andrew Wiggins）過去以狀元姿態風光進入聯盟，不過在灰狼5個球季都未能兌現天賦，遭交易至勇士後，今年開季他成功融入球隊體系，在對前東家一役狂飆35分，生涯首度入選明星賽就先發，但明星賽後，他狀態卻急速下滑，近2戰命中率都低於4成，今在交手老鷹的比賽、勇士追分時，還被冰在板凳上，球隊地位恐怕岌岌可危。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）日前對戰塞爾提克比賽傷退，經檢查為左腳韌帶扭傷，至少缺陣兩周才有望重返賽場，在他受傷後，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）曾點名明星前鋒威金斯必須要挺身而出、打得更有侵略性，當時他在受訪時也承諾會盡力扛起球隊，然而他的努力在過去幾戰中似乎完全沒有顯現出來，其中2戰命中率還低於40%，進攻慾望看似完全沒提升，也讓他成為眾矢之的。

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今在對上老鷹一戰，威金斯幾乎完全神隱，全場僅出手9次，三分球4投1中，罰球1顆都沒有，上場22分鐘最後僅拿9分4籃板2助攻，正負值是淒慘的-14，幾乎毫無建樹，最慘的是，最末節勇士最後的追分階段，他更直接遭主帥棄用，被冰在板凳席，直接被小裴頓（Gary Payton II）取代。

本季年薪超過3100萬美元的威金斯，若沒辦法在球隊最需要的時候挺身而出，他在勇士隊的未來恐怕也將岌岌可危，畢竟現在勇士的團隊薪資早就爆炸，接下來若有能取代他角色的出現，勇士很有可能會在這個球季末就啟動交易把他換成其他有價值的資產。

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