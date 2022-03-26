晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全中運》選手之夜堪比跨年演唱會！搖滾天團、唱跳男神接力登場

2022/03/26 12:59

全中運將在4月16日花蓮開幕，「選手之夜」等級如同跨年演唱會，電音天后謝金燕、玖壹壹及畢書盡等7組藝人會在東大門廣場登台連唱3小時。（花蓮縣府提供）

〔記者王峻祺／花蓮報導〕111年全國中等學校運動會將於4月16日花蓮開幕，花蓮縣政府擴大舉辦「選手之夜」，等級如同跨年演唱會，邀請電音天后謝金燕、玖壹壹及畢書盡等7組藝人，當晚7時起在東大門廣場登台連唱3小時，預估吸引萬人同歡嗨翻花蓮夜，為全國選手打氣。

代表全中運前哨的聖火傳遞，在3月23日晚間循撒奇萊雅古禮點燃後，展開全國聖火傳遞任務，預計4月13日返抵花蓮。3天後活動正式開幕，屆時將有來自1萬多名選手，齊聚花蓮爭取賽場榮耀，6天賽事期間，花蓮民宿和旅館訂房也已爆滿。

最受外界關注的16日「選手之夜」，縣府邀請7組重量級卡司登台獻唱，包括時隔7年重返花蓮演出的「電音天后」謝金燕、「搖滾天團」動力火車、「嘻哈天團」玖壹壹、「韓流天王」Bii畢書盡、「唱跳男神」鼓鼓呂思緯、「狼人殺偶像」婁峻碩、賴晏駒、黃偉晉及「金曲新人」壞特?te等人接力演唱3小時，並由金鐘獎「全明星主播」蔡尚樺擔綱主持人。

花蓮縣府觀光處長張志翔說，花蓮每年夏季及冬季舉辦東台灣音樂盛典，強打「一張火車票直通小巨蛋」，今年演唱會盛事連續不間斷，由春季「全中運選手之夜」，一路唱到夏季「夏戀嘉年華」及冬季跨年的「太平洋觀光節」，預估吸引數萬人朝聖，帶動地方觀光。

花蓮縣府表示，選手之夜會場在東大門廣場，16日下午5時30分至晚間11時，周邊將實施交管，管制路段包括重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶。活動將在MTV台、三立綜合台、三立新聞網、Vidol 影音、三立官方YouTube及111年全中運官方頻道等平台同步轉播。

「嘻哈天團」玖壹壹受邀擔任4月16日全中運選手之夜的表演團體。（花蓮縣政府提供）

「韓流天王」Bii畢書盡將出席全中運選手之夜，登台獻唱為選手加油打氣。（花蓮縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。