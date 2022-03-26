全中運》選手之夜堪比跨年演唱會！搖滾天團、唱跳男神接力登場

全中運將在4月16日花蓮開幕，「選手之夜」等級如同跨年演唱會，電音天后謝金燕、玖壹壹及畢書盡等7組藝人會在東大門廣場登台連唱3小時。（花蓮縣府提供）

〔記者王峻祺／花蓮報導〕111年全國中等學校運動會將於4月16日花蓮開幕，花蓮縣政府擴大舉辦「選手之夜」，等級如同跨年演唱會，邀請電音天后謝金燕、玖壹壹及畢書盡等7組藝人，當晚7時起在東大門廣場登台連唱3小時，預估吸引萬人同歡嗨翻花蓮夜，為全國選手打氣。

代表全中運前哨的聖火傳遞，在3月23日晚間循撒奇萊雅古禮點燃後，展開全國聖火傳遞任務，預計4月13日返抵花蓮。3天後活動正式開幕，屆時將有來自1萬多名選手，齊聚花蓮爭取賽場榮耀，6天賽事期間，花蓮民宿和旅館訂房也已爆滿。

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最受外界關注的16日「選手之夜」，縣府邀請7組重量級卡司登台獻唱，包括時隔7年重返花蓮演出的「電音天后」謝金燕、「搖滾天團」動力火車、「嘻哈天團」玖壹壹、「韓流天王」Bii畢書盡、「唱跳男神」鼓鼓呂思緯、「狼人殺偶像」婁峻碩、賴晏駒、黃偉晉及「金曲新人」壞特?te等人接力演唱3小時，並由金鐘獎「全明星主播」蔡尚樺擔綱主持人。

花蓮縣府觀光處長張志翔說，花蓮每年夏季及冬季舉辦東台灣音樂盛典，強打「一張火車票直通小巨蛋」，今年演唱會盛事連續不間斷，由春季「全中運選手之夜」，一路唱到夏季「夏戀嘉年華」及冬季跨年的「太平洋觀光節」，預估吸引數萬人朝聖，帶動地方觀光。

花蓮縣府表示，選手之夜會場在東大門廣場，16日下午5時30分至晚間11時，周邊將實施交管，管制路段包括重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶。活動將在MTV台、三立綜合台、三立新聞網、Vidol 影音、三立官方YouTube及111年全中運官方頻道等平台同步轉播。

「嘻哈天團」玖壹壹受邀擔任4月16日全中運選手之夜的表演團體。（花蓮縣政府提供）

「韓流天王」Bii畢書盡將出席全中運選手之夜，登台獻唱為選手加油打氣。（花蓮縣政府提供）

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