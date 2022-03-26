MLB》大谷翔平開幕戰先發亞洲第11人 紀錄保持人現領日職最高薪

田中將大曾4度擔任洋基開幕戰先發。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍二刀流好手大谷翔平今獲選天使隊本季開幕戰先發，為日籍投手史上第7人，亞洲則是第11人，韓媒也趁勢做了歷屆開幕戰亞洲投手的回顧。

《朝鮮體育》今以「亞洲投手MLB開幕戰先發次數最多者目前為日本最高薪球員」為題報導，標題此人指的就是田中將大，他在效力洋基期間曾於2015-2017年、2019年擔任開幕戰先發，目前仍是亞洲紀錄，2020年季末以史上最高年薪9億日圓回鍋老東家樂天金鷲。

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史上首位擔任大聯盟開幕戰的投手為2000年效力老虎隊的野茂英雄、此外松坂大輔、黑田博樹、達比修有及前田健太都是曾獲得此殊榮的日本投手。

南韓投手方面，首位登上大聯盟的韓籍球員朴贊浩曾在2001年於道奇、2002年於遊騎兵擔任開幕戰先發，柳賢振則是2019年因道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）受左肩傷勢所苦，首度扛下開幕戰先發重任，該年季末以4年8000萬美元合約轉戰多倫多後，也已連兩年都是藍鳥開季首戰投手。

2008年效力洋基的王建民則是台灣史上首位開幕戰先發投手，該役他面對藍鳥主投7局僅失2分，成功收下勝投；陳偉殷則是在2016年轉戰馬林魚首年曾於開幕戰先發，登板5局失5分無關勝敗。

王建民、陳偉殷分別於2008、2016年擔任開幕戰先發投手。（資料照）

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