日職Live》王柏融本季首打席吞K 軟銀1：0火腿（影音）

第二局（軟銀1：0火腿）

火腿換下「假先發」投手堀瑞輝，由古川侑利接替投球，栗原陵矢敲出右外野陽春砲，本季首安、首轟和首打點一起出爐，幫助軟銀先馳得點。

第一局

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王柏融本季首打席面對軟銀右投東浜巨，對決5球後，站著不動遭153公里速球三振。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕火腿今天在客場續戰軟銀，稍早公布先發打序，王柏融迎來本季首場先發，擔任第二棒左外野手，將對決31歲軟銀投手東浜巨。

火腿監督「BIG BOSS」新庄剛志接掌火腿兵符，開季名單祭出「3洋砲全餐」，包含王柏融、紐耶斯、阿爾坎塔拉都列入開幕戰名單。大王在公辦熱身賽打擊低迷，出賽13場，25打數僅敲3支安打，打擊率1成20。

王柏融相隔2年進入開季一軍陣容，25日開幕戰未獲得先發，也沒有上場機會，而火腿今天祭出三洋砲，盼能為「BIG BOSS」拿下歷史性首勝。

日本火腿先發打線：

1 （二） 阿爾坎塔拉

2 （左） 王柏融

3 （中） 近藤健介

4 （一） 清宮幸太郎

5 （游） 石井一成

6 （指） 紐耶斯

7 （右） 淺間大基

8 （捕） 清水優心

9 （三） 水野達稀

先發投手：堀瑞輝

軟銀先發打線：

1 （二） 三森大貴

2 （中） 佐藤直樹

3 （右） 柳田悠岐

4 （指） 賈西亞爾

5 （左） 栗原陵矢

6 （三） 賈維斯

7 （一） 松田宣浩

8 （游） 今宮健太

9 （捕） 甲斐拓也

先發投手：東浜巨

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