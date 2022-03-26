日職Live》王柏融本季首打席吞K 軟銀1：0火腿（影音）

第二局（軟銀1：0火腿）
火腿換下「假先發」投手堀瑞輝，由古川侑利接替投球，栗原陵矢敲出右外野陽春砲，本季首安、首轟和首打點一起出爐，幫助軟銀先馳得點。
#栗原陵矢 今季初安打はホームラン！— ベースボールLIVE （@baseballlive_JP） March 26, 2022
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第一局
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王柏融本季首打席面對軟銀右投東浜巨，對決5球後，站著不動遭153公里速球三振。
賽前報導
〔體育中心／綜合報導〕火腿今天在客場續戰軟銀，稍早公布先發打序，王柏融迎來本季首場先發，擔任第二棒左外野手，將對決31歲軟銀投手東浜巨。
火腿監督「BIG BOSS」新庄剛志接掌火腿兵符，開季名單祭出「3洋砲全餐」，包含王柏融、紐耶斯、阿爾坎塔拉都列入開幕戰名單。大王在公辦熱身賽打擊低迷，出賽13場，25打數僅敲3支安打，打擊率1成20。
王柏融相隔2年進入開季一軍陣容，25日開幕戰未獲得先發，也沒有上場機會，而火腿今天祭出三洋砲，盼能為「BIG BOSS」拿下歷史性首勝。
日本火腿先發打線：
1 （二） 阿爾坎塔拉
2 （左） 王柏融
3 （中） 近藤健介
4 （一） 清宮幸太郎
5 （游） 石井一成
6 （指） 紐耶斯
7 （右） 淺間大基
8 （捕） 清水優心
9 （三） 水野達稀
先發投手：堀瑞輝
軟銀先發打線：
1 （二） 三森大貴
2 （中） 佐藤直樹
3 （右） 柳田悠岐
4 （指） 賈西亞爾
5 （左） 栗原陵矢
6 （三） 賈維斯
7 （一） 松田宣浩
8 （游） 今宮健太
9 （捕） 甲斐拓也
先發投手：東浜巨