射箭》全國原住民神射手齊聚卑南挺烏克蘭 拉弓射破戰爭靶

卑南鄉公所今天舉辦全國傳統射箭比賽。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕卑南鄉公所今天舉辦全國原住民傳統射箭賽，啟弓儀式由立委劉櫂豪、陳瑩、縣議員鄭崗山與卑南鄉鄉長許文獻代表射向藍黃雙色的靶紙，宣告「要和平、不要戰爭」，希望烏俄戰爭早日結束。

這項賽事進入第7年，原為區域性質，經過6年的辦理與推廣讓參與射箭人數與日俱增，同時也促成傳統射箭協會與相關課程的成立，今年在台東縣政府推薦下向教育部體育署爭取成為推廣目標，並更名為「台東縣2022年全國原住民射箭賽暨傳統綜合運動競技邀請賽」，單項最高5萬元、總競賽35萬8仟元的獎金仍維持全國最高，因此吸引了來自全國750多位選手參賽。

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許文獻感謝體育署與縣府看見卑南鄉對原住民傳統射箭賽推廣的努力，一同攜手讓賽事升級，這些年看到選手從自己來比賽變成全家人來加油、到現在不少父子、母女檔一起參賽，在鄉長任期屆滿前能達成這個階段性目標，是所有神射手攜手共同努力而來。

本次賽事參賽的父子檔、母女檔共有10組，曾獲得團體組亞軍的汪秀敏已是第3年帶著女兒達凡恩古戲一同參賽，她從外縣市回鄉看到父母熱衷射箭主動要求學習，而她所使用的弓箭是父親周國師親手製作，融合父親的愛心與製弓技術打起來特別順手，加上長期的練習讓她對這次比賽抱著滿滿的信心，今年連女婿、孫子都帶來看比賽，三代同堂彼此加油打氣，希望今年成績更上一層樓。

卑南鄉公所今天舉辦全國傳統射箭比賽。（記者黃明堂攝）

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