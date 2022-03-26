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MLB》隨隊主播預測張育成大爆發 全壘打上看15支

2022/03/26 18:14

張育成。（美聯社）

〔中央社〕棒球好手張育成在美國職棒大聯盟熱身賽敲出滿貫砲，隨隊主播諾特接受中央社訪問說，今年將是張育成火力大爆發的一年，預估能轟15支全壘打，「我們將會見識到張育成真正的實力」。

諾特（Andre Knott）是克里夫蘭守護者的官方轉播頻道Bally Sports的播報團隊一員。他在電視轉播當中擔任場邊主播，與播報室裡的主播和球評連線，在場邊分享賽前蒐集的訊息，也擔綱賽後訪問，掌握球隊大小動態。

張育成去年9月18日在洋基球場開轟，賽後獲邀上電視訪問，當時與張育成連線的主播就是諾特。諾特24日在守護者春訓基地觀看球員練習，空檔接受中央社記者訪問。

諾特表示，今年對張育成來說是很重要的一年，他在休季期間增加體重、加強下半身力量，「我們可以預見他今年更有爆發力，今年會是他重大突破的一年」。

諾特說：「這些年他在小聯盟一步一步的養成都踏在正確的道路上。我們認為，今年是他展示火力的一年，我們可以見證張育成的真正實力。」

張育成去年敲出9支全壘打，締造台灣球員在大聯盟的新紀錄。諾特在記者的詢問之下提出預測，他認為張育成今年可望敲出15支全壘打，貢獻65分打點。

張育成是游擊手出身，能兼守內野四個位置。諾特表示，守護者教練團今年對張育成的守備定位是二壘和一壘。

張育成旅美9年，從小聯盟底層一路爬上大聯盟，球衣也從印地安人穿到了今年的守護者，多年來靠著球技與個人特色受到克里夫蘭當地的球迷喜愛。

諾特說，球迷都很喜歡他，因為他有很棒的笑容，「育成在球隊一段時間了，這些年我們常常聽到他的名字，球迷很欣賞他打球的方式，能把球打出中右外野、中左外野的全壘打牆。」

張育成不只是台灣球迷心中的英雄，現在更擄獲美國球迷的心，諾特說：「他是真正的克里夫蘭人，我們把他借來一下。」

諾特分享張育成的特質，分析他為何受到球迷的喜愛。他說：「他把自己視為團隊的一員，為球隊帶來正面的氣氛，球迷都很欣賞這樣的球員。除此之外，球迷更欣賞他的多功能，他可以守游擊、守三壘，是團隊中的一員，球隊每年要打162場比賽，長期來看休息區都需要一枚活棋，張育成就是這樣的角色。」

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