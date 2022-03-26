網球》打造國際網球人才搖籃 盧彥勳與長榮大學簽合作備忘錄

甫退役的網球國手盧彥勳（左）今與長榮大學簽署合作備忘錄，為打造培育國際網球人才訓練基地，共同努力。（長榮大學提供）

〔記者萬于甄／台南報導〕「不管最終勝敗，都會盡全力拼到最後一分！」曾代表台灣出征東京奧運、甫退役的網球國手盧彥勳，告別職業選手生涯後，積極投入打造台灣國際網球學校，今與長榮大學簽署合作備忘錄，宣布攜手推展國際網球專業人員培訓，強化台灣選手在國際上的競爭力。

盧彥勳表示，校方對於網球運動的尊重讓人相當感動，尤其在整建球場時，很重視團隊的想法與建議，為了可以符合訓練的需求，開放讓團隊參與討論，且學校積極推動國際化的目標與自己的想法一致，因此希望決定簽署合作備忘錄，讓更多台灣或國際選手走進訓練基地。

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他也強調，希望雙方的合作不是單純的租屋關係，而是緊密的夥伴關係，共同實現理念，一起往世界邁進，為推展國際網球專業人員培訓，強化國際的競爭力，努力共創雙贏。

長榮大學校長李泳龍說，目前已著手規劃現有網球場整修，包含建置2面紅土、7面硬地之國際標準的網球場，未來也會盡全力提供盧彥勳國際網球學院相關學習資源，除專業網球訓練外，也會安排相關語言學系課程，制定豐富多元的訓練組合，培訓台灣選手站上世界網壇的夢想。

長榮大學將提供盧彥勳國際網球學院相關學習資源，除專業網球訓練外，也會安排相關語言學系課程，制定豐富多元的訓練組合，培訓台灣選手站上世界網壇的夢想。（長榮大學提供）

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