高球》肇喜登峰巡迴賽開幕站 詹世昌再添冠軍

詹世昌再添冠軍。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕TPGA台巡賽肇喜登峰巡迴賽開幕站長華公開賽，今在高雄信誼球場進行最終回合，第3輪領先兩桿的的詹世昌穩紮穩打，繳出低於標準桿1桿的71桿，以總桿低於標準桿12桿的276桿、1桿之差驚險封王，獨享冠軍獎金60萬台幣，這也是他繼今年亞巡賽掄元後的第2冠。

詹世昌再添冠軍。（TPGA提供）

詹世昌再添冠軍。（TPGA提供

詹世昌表示，今天狀況很好，包括開球木桿丶鐵桿與推桿都有所發揮，約打出八成水準，雖然鐵桿準度不高，多未靠近洞口，推桿也差些運氣，有5丶6個洞都在洞口繞圈不進，全場只抓2鳥1柏忌，唯1柏忌甚至3推，不過因為比賽經驗多，加上剛自亞巡賽返台，隔離防疫期多日未練球，所以心態放輕鬆，「當做恢復練習賽！」

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尤其前兩回合天候欠佳，打得不盡理想，但第3回合在強風下卻非常順手，手感恢復 90%，反而取得領先。加上強勁對手張緯綸今天的木桿與鐵桿表現，雖然比詹世昌好些，但推桿準度也不夠，一路未能超越。

詹世昌奪冠後特別感謝仰德集團丶台玻集團丶新豐球場與台北市大，還有家中愛妻，「出門比賽兩個半月，都是老婆一個人帶小孩，最辛苦的是她！」他一周後將赴泰國，繼續征戰亞巡賽。至於

落後詹世昌兩桿出發的張緯綸，最後打出70桿，以277桿差居亞軍。

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